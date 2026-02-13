Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал пессимистические высказывания в отношении Украины, отметив, что война на самом деле ослабила Россию.

Макрон раскритиковал “упадочные речи” об Украине

На Мюнхенской конференции по безопасности Макрон выразил поддержку стремлениям президента США Дональда Трампа к мирному урегулированию.

— Оно должно быть долговременным и прочным. И я хочу верить, что мы приближаемся к этому, но по мере того, как дискуссии принимают форму, Россия продолжает убивать гражданских и разрушать энергетические объекты с очевидной целью заставить украинцев подчиниться. Ответом не может быть уступка требованиям России. Лучше вместо этого усилить давление на Россию, – подчеркнул он.

Кроме того, Макрон призвал смотреть на более широкую картину, потому что за четыре года войны РФ стала ослабленной страной.

– Она потратила огромные суммы денег на войну и сейчас вступила в рецессию. Она изолирована экономически, она полностью зависит от Китая. Она уже имеет серьезную демографическую проблему – она потеряла сотни тысяч молодых жизней из-за иллюзии. Она хотела борьбы с расширением НАТО – это закончилось присоединением Швеции и Финляндии к НАТО. Она хотела ослабления Европы – Европа стала сильнее, – говорит французский президент.

В то же время Макрон не соглашается с некоторыми упадочными настроениями, призывами некоторых лидеров принять, что Украина также потерпела поражение, переоценивая Россию.

– Это огромная стратегическая ошибка, потому что это неправда, – подчеркнул он.

Кроме того, Макрон добавил, что необходимо обеспечить, чтобы мирное урегулирование было сохранившим европейскую безопасность, сдержит Россию от новых попыток агрессии, а также не даст остальному миру пример для подражания.

Поэтому, по мнению президента Франции, европейцы должны непосредственно взять на себя роль главных актеров поддержки Украины, как члены коалиции желающих, как партнеры по инновациям, которые решают проблемы континента.

