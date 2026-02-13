Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував песимістичні висловлювання щодо України, зазначивши, що війна насправді послабила Росію.

Макрон розкритикував “занепадницькі промови” про Україну

На Мюнхенській конференції з безпеки Макрон висловив підтримку прагненням президента США Дональда Трампа до мирного врегулювання.

– Воно має бути довготривалим і найміцнішим. І я хочу вірити, що ми наближаємося до цього, але в міру того, як дискусії набувають форми, Росія продовжує вбивати цивільних і руйнувати енергетичні об’єкти з очевидною метою змусити українців підкоритися. Відповіддю не може бути поступка вимогам Росії. Краще замість цього посилити тиск на Росію, – наголосив він.

Крім того, Макрон закликав дивитися на ширшу картину, тому що за чотири роки війни РФ стала ослабленою країною.

– Вона витратила надмірні суми грошей на війну і зараз вступила в рецесію. Вона ізольована економічно, вона повністю залежить від Китаю. Вона вже має серйозну демографічну проблему – вонаона втратила сотні тисяч молодих життів через ілюзію. Вона хотіла боротьби з розширенням НАТО – це закінчилось приєднанням Швеції та Фінляндії до НАТО. Вона хотіла ослаблення Європи – Європа стала сильнішою, – каже французький президент.

Водночас Макрон не погоджується з закликами деяких лідерів прийняти, що Україна також зазнала поразки, переоцінюючи Росію.

– Це величезна стратегічна помилка, тому що це неправда, – наголосив він.

Крім того, Макрон додав, що необхідно забезпечити, щоб мирне урегулювання було таким, яке збереже європейську безпеку, стримає Росію від нових спроб агресії, а також не дасть решті світу приклад для наслідування.

Тому, на думку президент Франції, європейці мають безпосередньо взяти на себе роль головних акторів підтримки України, як члени коаліції охочих, як партнери по інноваціях, які вирішують проблеми континенту.

