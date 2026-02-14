Великобритания вместе со странами Балтии и Северной Европы обсуждает возможность задержания судов российского теневого флота, которые используются для обхода санкций.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Задержание танкеров теневого флота РФ: что известно

По данным источников издания, министр обороны Великобритании Джон Гилли провел встречу с коллегами из стран Балтии и Скандинавии, в ходе которой обсуждались варианты захвата нефтяных танкеров, связанных с Россией.

Переговоры состоялись в рамках Мюнхенской конференции по безопасности с участием Объединенных экспедиционных сил — формата из 10 стран, сотрудничающих в сфере безопасности Северной Атлантики и Балтийского моря.

К обсуждению также присоединился глава британской армии Ричард Нейтон, который представил возможные сценарии действий, в частности совместные операции по задержанию судов.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что общее настроение участников встречи свидетельствует о необходимости более активных шагов, однако перед принятием решений необходимы дополнительные консультации.

— Послание заключается в том, что страны, предоставляющие флаги судам теневого флота, должны знать, что другие страны могут принять соответствующие меры, — заявил он.

В то же время министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что часть стран выражает обеспокоенность из-за рисков эскалации.

По данным Bloomberg, теневой флот России насчитывает около 1 500 танкеров, которые используют фиктивные флаги и не соблюдают международные регуляторные требования.

Более 600 таких судов уже находятся под санкциями ЕС, Великобритании и США.

В начале января Великобритания помогла США задержать танкер Marinera, шедший под российским флагом, а 22 января французские военно-морские силы задержали еще один танкер, который направлялся из России в Средиземное море.

