Велика Британія разом із країнами Балтії та Північної Європи обговорює можливість затримання суден російського тіньового флоту, які використовуються для обходу санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Затримання танкерів тіньового флоту РФ: що відомо

За даними джерел видання, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі провів зустріч із колегами з країн Балтії та Скандинавії, під час якої обговорювалися варіанти захоплення нафтових танкерів, пов’язаних із Росією.

Зараз дивляться

Переговори відбулися в межах Мюнхенської конференції з безпеки за участі Об’єднаних експедиційних сил — формату з 10 країн, що співпрацюють у сфері безпеки Північної Атлантики та Балтійського моря.

До обговорення також долучився глава британської армії Річард Найтон, який представив можливі сценарії дій, зокрема спільні операції із затримання суден.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що загальний настрій учасників зустрічі свідчить про необхідність активніших кроків, однак перед ухваленням рішень потрібні додаткові консультації.

— Послання полягає в тому, що країни, які надають прапори суднам тіньового флоту, повинні знати, що інші країни можуть вжити відповідних заходів, – заявив він.

Водночас міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна зауважив, що частина країн висловлює занепокоєння через ризики ескалації.

За даними Bloomberg, тіньовий флот Росії налічує близько 1 500 танкерів, які використовують фіктивні прапори та не дотримуються міжнародних регуляторних вимог.

Понад 600 таких суден уже перебувають під санкціями ЄС, Великої Британії та США.

На початку січня Велика Британія допомогла США затримати танкер Marinera, що йшов під російським прапором, а 22 січня французькі військово-морські сили затримали ще один танкер, який прямував із Росії до Середземного моря.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.