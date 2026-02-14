Китай способен остановить войну России против Украины одним телефонным звонком, а также прекратив экономическую и технологическую поддержку Москвы.

Об этом заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер во время дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Bloomberg.

Роль Китая в войне РФ против Украины: что заявили в США

По словам Витакера, Китай имеет реальные рычаги влияния на Владимира Путина и может прекратить войну практически мгновенно.

Он подчеркнул, что Пекин мог бы остановить поставки России технологий двойного назначения, которые используются для производства беспилотников и другой военной техники.

— Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и завтра прекратить эту войну, а также отрезать его технологии двойного назначения, которые они продают, — сказал Витакер во время пятничной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Кроме того, Китай способен прекратить закупку российской нефти и газа, что является ключевым источником доходов Кремля.

Посол США отметил, что война России против Украины “полностью поддерживается Китаем”, в частности через экономическое сотрудничество и поставки критических компонентов для военной промышленности РФ.

По данным Bloomberg, в январе в китайских портах выгружалось 1,65 млн баррелей сырой нефти в день.

Это самый высокий показатель с марта 2024 года и второй по величине месячный показатель со времени вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

Несмотря на это, Пекин неоднократно заявлял, что хочет сыграть “конструктивную” роль в решении кризиса.

В частности, на этой неделе министр иностранных дел Китая Ван И дважды встретился в Мюнхене со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и предложил гуманитарную помощь стране, которая сталкивается с российскими атаками на ее энергетическую систему.

Ранее председатель Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин скоординировали позиции во время видеозвонка накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Во время разговора лидеры подтвердили стратегическое партнерство и договорились углублять сотрудничество, в частности в энергетической сфере.

