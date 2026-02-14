Китай здатен зупинити війну Росії проти України одним телефонним дзвінком, а також припишивши економічну та технологічну підтримку Москви.

Про це заявив посол США в НАТО Метью Вітакер під час дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє Bloomberg.

Роль Китаю у війні РФ проти України: що заявили у США

За словами Вітакера, Китай має реальні важелі впливу на Володимир Путін і може припинити війну практично миттєво.

Він наголосив, що Пекін міг би зупинити постачання Росії технологій подвійного призначення, які використовуються для виробництва безпілотників та іншої військової техніки.

— Китай міг би зателефонувати Володимиру Путіну та завтра припинити цю війну, а також відрізати його технології подвійного призначення, які вони продають, – сказав Вітакер під час п’ятничної дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки.

Крім того, Китай здатен припинити закупівлю російської нафти та газу, що є ключовим джерелом доходів Кремля.

Посол США зазначив, що війна Росії проти України “повністю підтримується Китаєм”, зокрема через економічну співпрацю та постачання критичних компонентів для військової промисловості РФ.

За даними Bloomberg, в січні в китайських портах вивантажувалося 1,65 млн барелів сирої нафти на день.

Це найбільший показник з березня 2024 року та другий за величиною місячний показник з часів вторгнення Москви в Україну у 2022 році.

Навіть попри це, Пекін неодноразово заявляв, що хоче відіграти “конструктивну” роль у вирішенні кризи.

Зокрема цього тижня, міністр закордонних справ Китаю Ван І зустрівся двічі цього тижня в Мюнхені зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою та запропонував гуманітарну допомогу країні, яка стикається з російськими атаками на її енергетичну систему.

Раніше голова Китай Сі Цзіньпін та президент Росія Володимир Путін скоординували позиції під час відеодзвінка напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Під час розмови лідери підтвердили стратегічне партнерство та домовилися поглиблювати співпрацю, зокрема в енергетичній сфері.

