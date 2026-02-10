Президент США Дональд Трамп может посетить Пекин уже в первую неделю апреля и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по ключевым двусторонним вопросам.

Об этом сообщают западные СМИ.

Визит Трампа в Китай: что известно

По данным западных СМИ, ожидаемый визит предусматривает личную встречу президента США с китайским лидером в Пекине.

Белый дом пока не обнародовал конкретные даты, поскольку детали поездки еще согласовываются.

В ходе переговоров стороны могут обсудить ряд стратегических тем, среди которых вопрос Тайваня, торговые барьеры и другие аспекты американо-китайских отношений.

Ранее Трамп также заявлял, что хотел бы принять Си Цзиньпина в Соединенных Штатах ближе к концу 2026 года.

Напомним, что накануне четвертой годовщины полномасштабной войны РФ против Украины лидер Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели видеоразговор, во время которого подтвердили намерение развивать стратегическое партнерство между странами.

Москва и Пекин делают акцент на углублении сотрудничества, в частности в энергетической сфере, в то время как западные государства вводят санкции против России. Украина и ЕС ранее обвиняли Китай в поддержке российской экономики, что Пекин официально отрицает.

Китай и Россия еще в 2022 году объявили партнерство «без ограничений» и с тех пор регулярно координируют позиции по международным вопросам.

