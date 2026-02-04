Председатель Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин скоординировали свои позиции во время видеозвонка накануне четвертой годовщины войны Москвы против Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Разговор Си и Путина: что известно

Отмечается, что во время трансляции переговоров на российском государственном телевидении Путин заявил, что отношения между Москвой и Пекином являются важным стабилизирующим фактором во времена роста глобальной нестабильности, и высоко оценил тесное энергетическое партнерство двух стран как взаимовыгодное и стратегическое.

Си, обращаясь к переводчику, призвал страны разработать “грандиозный план” развития двусторонних отношений, которые, по его словам, продвигаются в правильном направлении.

– Две стороны должны воспользоваться этой исторической возможностью, поддерживать тесный обмен на высоком уровне и укреплять практическое сотрудничество в различных областях, – цитирует его слова китайская государственная телекомпания CCTV.

Журналисты отмечают, что Китай и Россия объявили о стратегическом партнерстве “без ограничений” за несколько дней до того, как Путин отправил десятки тысяч военных в Украину в феврале 2022 года.

С тех пор Китай стал экономическим спасательным кругом для России, активизировав торговлю со своим северным соседом, в то время как западные государства вводили карательные санкции против Москвы.

Помощник Кремля Юрий Ушаков заявил, что Путин и Си беседовали 1 час 25 минут и что Путин принял приглашение посетить Китай в первой половине этого года.

Ушаков заявил, что лидеры двух стран договорились развивать торговлю, в частности в энергетической сфере, и что позиции России и Китая близки или совпадают по большинству международных вопросов.

Си и Путин последний раз встречались в Пекине, когда Китай устроил масштабный военный парад в сентябре, на котором также присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Во время этой встречи Си заявил, что китайско-российские отношения “выдержали международную турбулентность”, и пообещал координировать действия с Москвой по вопросам, касающимся их основных интересов.

Украина и Европейский Союз обвинили Пекин в оказании прямой военной помощи военным усилиям России. Пекин отрицает эти обвинения, утверждая, что не является стороной конфликта.

По сообщению Министерства иностранных дел Китая, высокопоставленные дипломаты Китая и России встретились в Пекине, чтобы обсудить ситуацию в сфере глобальной безопасности, многосторонний контроль над вооружениями и другие вопросы, и достигли “широкого консенсуса”.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу также был в Пекине в минувшие выходные, где встретился с главным дипломатом Китая Ван И.

Шойгу заявил, что Москва будет продолжать поддерживать Пекин в отношении Тайваня, демократически управляемого острова, который Китай считает своей территорией. Ван, в свою очередь, пообещал углубить стратегическую координацию и укрепить двусторонние связи с Россией.

Напомним, Си Цзиньпин начал расследование против самых влиятельных генералов страны.

