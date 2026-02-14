Во вторник, 17 февраля, в Женеве запланированы отдельные дипломатические переговоры по Ирану, а также по войне России против Украины. Встречи будут проходить в различных форматах с участием делегации США.

Об этом агентству Reuters сообщил источник, знакомый с подготовкой переговоров.

Переговоры в Женеве: что известно

По информации источника, утром во вторник делегация США, в состав которой входят спецпосланцы Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, проведет переговоры с иранской стороной.

Ожидается, что представители Омана будут выступать посредниками в контактах между США и Ираном.

После этого, по словам источника, Уиткофф и Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями Украины и России, которые состоятся днем.

Отмечается, что Дональд Трамп усиливает давление на иранское правительство на фоне репрессий против протестующих, а также концентрирует значительное военно-морское присутствие США в регионе.

В то же время американская администрация пытается склонить Украину и Россию к договоренностям о прекращении войны, которая длится уже четвертый год.

Ранее секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил, что 17-18 февраля в Женеве состоится новый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией.

Украинская делегация уже начала подготовку к встрече. В ее состав, в частности, вошли представители СНБО, Офиса президента, Генштаба ВСУ и ГУР МО.

В Кремле заявили, что российскую делегацию возглавит помощник главы РФ Владимир Мединский.

