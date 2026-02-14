У вівторок, 17 лютого, у Женеві заплановані окремі дипломатичні переговори щодо Ірану, а також щодо війни Росії проти України. Зустрічі проходитимуть у різних форматах за участю делегації США.

Про це агентству Reuters повідомило джерело, обізнане з підготовкою переговорів.

Переговори у Женеві: що відомо

За інформацією джерела, вранці у вівторок делегація США, до складу якої входять спецпосланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер, проведе переговори з іранською стороною.

Зараз дивляться

Очікується, що представники Оману виступатимуть посередниками у контактах між США та Іраном.

Після цього, за словами джерела, Віткофф і Кушнер візьмуть участь у тристоронніх переговорах з представниками України та Росії, які відбудуться вдень.

Зазначається, що Дональд Трамп посилює тиск на іранський уряд на тлі репресій проти протестувальників, а також концентрує значну військово-морську присутність США в регіоні.

Водночас американська адміністрація намагається схилити Україну та Росію до домовленостей щодо припинення війни, яка триває вже четвертий рік.

Раніше секретар РНБО України Рустем Умєров повідомив, що 17–18 лютого у Женеві відбудеться новий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією.

Українська делегація вже розпочала підготовку до зустрічі. До її складу, зокрема, увійшли представники РНБО, Офісу президента, Генштабу ЗСУ та ГУР МО.

У Кремлі заявили, що російську делегацію очолить помічник глави РФ Володимир Мединський.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.