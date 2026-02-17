Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вылетели в Женеву, где должны принять участие в ядерных переговорах с Ираном и трехсторонних переговорах между Украиной, Россией и Соединенными Штатами.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.

Переговоры в Женеве: что известно

Ожидается, что в Женеве состоятся несколько форматов переговоров.

В частности, утром запланированы контакты между США и Ираном по ядерной программе, а затем — трехсторонние переговоры с участием представителей Украины, России и Соединенных Штатов.

Посланники Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер будут представлять американскую сторону во время этих встреч.

Как сообщалось ранее, украинская делегация уже находится в Женеве и готовится к переговорам, которые запланированы на 17–18 февраля.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, наше государство согласилось на все реалистичные предложения США, включая идею безусловного и длительного прекращения огня.

В то же время Россия, по его словам, отвергает эти инициативы, продолжает наступательные действия на фронте и удары по украинским городам и энергетической инфраструктуре.

Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает от партнеров действий, которые заставят агрессора перейти к реальным шагам ради мира.

