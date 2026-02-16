От Мюнхена до переговоров в Женеве: чего ждать от новой встречи Украины, США и РФ

В Германии 13–15 февраля состоялась Мюнхенская конференция по безопасности, которая собрала десятки лидеров государств и правительств, международных организаций и экспертного сообщества. Ключевыми темами стали оборона Европы, защита демократических ценностей и экономическая безопасность Европейского Союза. Глава европейской дипломатии Кая Каллас в своем выступлении подчеркнула, что оборона Европы начинается в Украине, отметив роль российско-украинской войны как центрального вызова европейской безопасности.

В кулуарах конференции президент Владимир Зеленский провел ряд двусторонних встреч, в частности с государственным секретарем США Марко Рубио и представителями американского президента Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В ходе переговоров обсуждались ситуация на фронте, последствия российских атак на украинскую энергосистему и дальнейшие дипломатические наработки после контактов в Абу-Даби.

Особое внимание СМИ и экспертов привлекла речь Марко Рубио, который подчеркнул неделимость истории Европы и США и роль трансатлантического союза в противостоянии глобальным угрозам. Это выступление резко контрастировало с заявлениями вице-президента США Джей Ди Венса на прошлогодней конференции, когда он критиковал Европу за чрезмерную зависимость от американской поддержки. Но несмотря на более примирительную тональность Рубио, напряжение в трансатлантических отношениях остается ощутимым.

Факты ICTV подводят итоги ключевых результатов Мюнхенской конференции по безопасности для Украины.

Итоги Мюнхенской конференции по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский после возвращения в Киев отметил, что два дня Мюнхенской конференции по безопасности были очень насыщенными. Главное – удалось договориться о новых пакетах поддержки, в частности о ракетах для ПВО. Украинская делегация говорила об этом практически с каждым лидером.

Также, по словам Зеленского, на этой неделе ожидаются встречи по энергетической помощи Украине – восстановлению критической инфраструктуры после российских ударов и предоставлению необходимого оборудования.

Кроме того, президент сообщил о подготовке новых санкций против россиян, которые работают на войну и привлекают к этому спортивную сферу.

Комментируя выступление государственного секретаря США Марко Рубио, политолог, доцент КНУ им. Тараса Шевченко Игорь Рейтерович соглашается с мнением, что его риторика была направлена на смягчение тона заявлений Джей Ди Венса на предыдущей конференции 14 февраля 2025 года.

Европейцы в словах Рубио не услышали ничего экстраординарного или нового. Он приехал не ссориться, а сохранить нормальные отношения. Выступление Рубио — это, по сути, выступление Трампа, ведь ключевые тезисы согласовывались с президентом США, отметил эксперт.

В то же время, по его словам, ряд американских СМИ увидел в речи Рубио позицию политика, который в будущем может претендовать на президентский пост. Общая реакция на его выступление была положительной.

Что касается Украины, Рейтерович считает, что конференция не принесла принципиально новых сигналов: есть договоренности по ракетам для ПВО и понимание, что мирные переговоры будут продолжаться.

— То, что Рубио не сказал ничего нового, — не является негативом. Это означает, что американская политика в отношении Украины остается неизменной, а США продолжат помогать нам и содействовать переговорам, — подчеркнул политолог.

По прибытии в Мюнхен Марко Рубио отменил участие во встрече Берлинского формата с европейскими лидерами, руководством ЕС и НАТО.

По словам Рейтеровича, это может свидетельствовать об отсутствии острых противоречий между США и Европой. Поэтому Рубио, вероятно, сосредоточился на украинском направлении и передаче сигналов Зеленскому от Трампа.

— С канцлером Германии Фридрихом Мерцем Рубио провел переговоры. А президента Франции Эммануэля Макрона в США считают “хромой уткой” из-за приближения выборов и его нежелания баллотироваться. Поэтому, вероятно, в Вашингтоне не хотят тратить на него политический ресурс, — добавил эксперт.

Переговоры в Женеве

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что 17–18 февраля в Женеве запланирован новый раунд переговоров между Украиной, США и Россией. Украинскую делегацию должны представить Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Давид Арахамия, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

В Кремле заявили, что российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, который ранее не участвовал в трехсторонних переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах.

По словам Владимира Зеленского и Рустема Умерова, во время переговоров в Женеве украинская сторона планирует поднять вопрос энергетического перемирия. Детали возможных договоренностей пока не разглашаются.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп настроен добиться окончательного прекращения войны между Россией и Украиной.

В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас предупредила, что одной из ключевых угроз переговорного процесса является риск предоставления России политических или стратегических преимуществ, которых она не смогла достичь на поле боя. По ее словам, несмотря на значительные потери в живой силе и ограниченный прогресс на фронте с 2014 года, Кремль выдвигает нереалистичные требования за столом переговоров.

Политолог Игорь Рейтерович считает, что вероятность договоренностей об энергетическом перемирии сейчас возросла из-за более мягких погодных условий.

— Конечно, россияне могут попытаться сегодня или завтра нанести очередной удар. Зеленский говорил, что есть такая информация. Но такие удары уже не дадут эффекта, на который рассчитывают. Поэтому не удивлюсь, если Россия согласится на энергетическое перемирие хотя бы на определенный период. Это выгодно и им, ведь по российским НПЗ и электросетям тоже прилетает, — подчеркнул эксперт.

По его словам, в Женеве также могут обсудить обмен пленными — вопрос, который Украина поднимает на каждой переговорной площадке.

— Но каких-либо прорывов по другим вопросам я не ожидаю. Особенно учитывая, что туда поехал Мединский. Это снова будут лекции по псевдоистории, — отметил Рейтерович.

По мнению политолога, Путин отправляет Мединского в Женеву с одной целью — затягивать переговоры.

— Когда россияне понимают, что не будет военно-политической конкретики, тогда туда едет Мединский. Его функция проста — отвлекать внимание от реальных важных вопросов. Хотелось бы, чтобы это понимали американцы и в конце концов поставили Россию на место, ведь таким образом Москва откровенно издевается, — подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание, что предыдущие переговоры в Майами американцы воспринимали как серьезную встречу на собственной территории, которая могла дать результат.

Женеву же в США рассматривают скорее как платформу, где вряд ли будут достигнуты значимые договоренности.

Рассчитывать на реальные гарантии безопасности во время встречи в Женеве пока не стоит. Не тот состав российской делегации и не то настроение у Москвы, подытожил политолог.

В Женеве будут говорить и об Иране

Отдельно на переговорах в Женеве состоятся дискуссии по иранской ядерной программе и контролю за соблюдением соглашений. Вашингтон стремится заключить соглашение, которое ограничит ядерные амбиции Тегерана в обмен на снятие санкций.

Делегацию США возглавят специальный посланник Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

По мнению Рейтеровича, параллельные переговоры по Украине и Ирану могут распылить внимание американцев. В то же время Киев может использовать эту ситуацию, ведь Иран является союзником России, и усиление давления США на Тегеран создаст дополнительные вызовы для Москвы.

Относительно перспектив переговоров о завершении войны, эксперт отмечает, что США стремятся к быстрому результату, но осознают сложность этого процесса.

Американцы должны наконец понять, что завершение войны зависит исключительно от желания России. И чем дольше война будет продолжаться, тем сложнее будет заставить Москву к миру, резюмировал политолог.

