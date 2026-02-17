Віткофф і Кушнер вилетіли до Женеви на тристоронні перемовини
- Віткофф і Кушнер вилетіли до Женеви для участі у переговорах.
- У Женеві планують як ядерні перемовини з Іраном, так і тристоронній формат щодо України.
Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер вилетіли до Женеви, де мають взяти участь у ядерних переговорах з Іраном та тристоронніх перемовинах між Україною, Росією та Сполученими Штатами.
Про це повідомили американські та міжнародні ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації США.
Перемовини у Женеві: що відомо
Очікується, що у Женеві відбудуться кілька форматів переговорів.
Зокрема, вранці заплановані контакти між США та Іраном щодо ядерної програми, а згодом — тристоронні переговори за участі представників України, Росії та Сполучених Штатів.
Посланники Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер представлятимуть американську сторону під час цих зустрічей.
Як повідомлялося раніше, українська делегація вже перебуває у Женеві та готується до перемовин, які заплановані на 17–18 лютого.
За словами президента України Володимира Зеленського, наша держава погодилася на всі реалістичні пропозиції США, включно з ідеєю безумовного та тривалого припинення вогню.
Водночас Росія, за його словами, відкидає ці ініціативи, продовжує наступальні дії на фронті та удари по українських містах і енергетичній інфраструктурі.
Зеленський наголосив, що Україна очікує від партнерів дій, які змусять агресора перейти до реальних кроків задля миру.