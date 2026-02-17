Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер вилетіли до Женеви, де мають взяти участь у ядерних переговорах з Іраном та тристоронніх перемовинах між Україною, Росією та Сполученими Штатами.

Про це повідомили американські та міжнародні ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації США.

Перемовини у Женеві: що відомо

Очікується, що у Женеві відбудуться кілька форматів переговорів.

Зокрема, вранці заплановані контакти між США та Іраном щодо ядерної програми, а згодом — тристоронні переговори за участі представників України, Росії та Сполучених Штатів.

Посланники Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер представлятимуть американську сторону під час цих зустрічей.

Як повідомлялося раніше, українська делегація вже перебуває у Женеві та готується до перемовин, які заплановані на 17–18 лютого.

За словами президента України Володимира Зеленського, наша держава погодилася на всі реалістичні пропозиції США, включно з ідеєю безумовного та тривалого припинення вогню.

Водночас Росія, за його словами, відкидає ці ініціативи, продовжує наступальні дії на фронті та удари по українських містах і енергетичній інфраструктурі.

Зеленський наголосив, що Україна очікує від партнерів дій, які змусять агресора перейти до реальних кроків задля миру.

