В российском Белгороде в результате ночного ракетного удара зафиксировано повреждение газотурбинной теплоэлектроцентрали Мичуринска.

Об этом сообщает телеграмма-канал ASTRA со ссылкой на собственный OSINT-анализ обнародованных материалов.

Взрывы в Белгороде 18 февраля

На видео и фото, появившиеся в открытом доступе, предположительно видна поврежденная газотурбинная установка.

Окончательные масштабы разрушений уточняются.

По данным ASTRA, поражение объекта не сказалось на тепло- и электроснабжении города.

ДМ ТЭЦ Мичуринская обеспечивает энергией преимущественно производственные и административные мощности предприятия Белэнергомаш – БЗЭМ.

Электрическая мощность станции составляет 24,2 МВт, тепловая – 80 гигакалорий в час.

Она является самой малой по мощности теплоэлектроцентралью в российском Белгороде.

Напомним, в эту ночь серия взрывов прозвучала и в российских Чебоксарах.

Очевидцы утверждают, что видели по меньшей мере три упавших в городе беспилотника.

Один из них якобы приземлился возле магазина, еще один – вблизи российского оборонного завода ВНИИР-Прогресс.

