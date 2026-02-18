Ночной удар по Белгороду: поврежден ТЭЦ Мичуринская
- После ночного удара в Белгороде зафиксировали повреждение одной из теплоэлектроцентралей.
- OSINT-анализ указывает на вероятное поражение газотурбинной установки.
- Власти заявляют, что на энергоснабжение города ситуация не повлияла.
В российском Белгороде в результате ночного ракетного удара зафиксировано повреждение газотурбинной теплоэлектроцентрали Мичуринска.
Об этом сообщает телеграмма-канал ASTRA со ссылкой на собственный OSINT-анализ обнародованных материалов.
Взрывы в Белгороде 18 февраля
На видео и фото, появившиеся в открытом доступе, предположительно видна поврежденная газотурбинная установка.
Окончательные масштабы разрушений уточняются.
По данным ASTRA, поражение объекта не сказалось на тепло- и электроснабжении города.
ДМ ТЭЦ Мичуринская обеспечивает энергией преимущественно производственные и административные мощности предприятия Белэнергомаш – БЗЭМ.
Электрическая мощность станции составляет 24,2 МВт, тепловая – 80 гигакалорий в час.
Она является самой малой по мощности теплоэлектроцентралью в российском Белгороде.
Напомним, в эту ночь серия взрывов прозвучала и в российских Чебоксарах.
Очевидцы утверждают, что видели по меньшей мере три упавших в городе беспилотника.
Один из них якобы приземлился возле магазина, еще один – вблизи российского оборонного завода ВНИИР-Прогресс.