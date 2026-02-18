У російському Бєлгороді внаслідок нічного ракетного удару зафіксовано пошкодження газотурбінної теплоелектроцентралі Мічуринська.

Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA з посиланням на власний OSINT-аналіз оприлюднених матеріалів.

Вибухи у Бєлгороді 18 лютого

На відео та фото, що з’явилися у відкритому доступі, ймовірно видно пошкоджену газотурбінну установку.

Зараз дивляться

Остаточні масштаби руйнувань наразі уточнюються.

За даними ASTRA, ураження об’єкта не позначилося на тепло- та електропостачанні міста.

ДМ ТЕЦ Мічуринська забезпечує енергією переважно виробничі та адміністративні потужності підприємства Біленергомаш – БЗЕМ.

Електрична потужність станції становить 24,2 МВт, теплова – 80 гігакалорій на годину.

Вона є найменшою за потужністю теплоелектроцентраллю в російському Бєлгороді.

Нагадаємо, цієї ночі серія вибухів пролунала і в російських Чебоксарах.

Очевидці стверджують, що бачили щонайменше три безпілотники, які впали в місті.

Один із них нібито приземлився біля магазину, ще один – поблизу російського оборонного заводу ВНІІР-Прогрес.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.