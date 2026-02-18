Нічний удар по Бєлгороду: пошкоджено ТЕЦ Мічуринська
- Після нічного удару в Білгороді зафіксували пошкодження однієї з теплоелектроцентралей.
- OSINT-аналіз вказує на можливе ураження газотурбінної установки.
- Влада заявляє, що на енергопостачання міста ситуація не вплинула.
У російському Бєлгороді внаслідок нічного ракетного удару зафіксовано пошкодження газотурбінної теплоелектроцентралі Мічуринська.
Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA з посиланням на власний OSINT-аналіз оприлюднених матеріалів.
Вибухи у Бєлгороді 18 лютого
На відео та фото, що з’явилися у відкритому доступі, ймовірно видно пошкоджену газотурбінну установку.
Остаточні масштаби руйнувань наразі уточнюються.
За даними ASTRA, ураження об’єкта не позначилося на тепло- та електропостачанні міста.
ДМ ТЕЦ Мічуринська забезпечує енергією переважно виробничі та адміністративні потужності підприємства Біленергомаш – БЗЕМ.
Електрична потужність станції становить 24,2 МВт, теплова – 80 гігакалорій на годину.
Вона є найменшою за потужністю теплоелектроцентраллю в російському Бєлгороді.
Нагадаємо, цієї ночі серія вибухів пролунала і в російських Чебоксарах.
Очевидці стверджують, що бачили щонайменше три безпілотники, які впали в місті.
Один із них нібито приземлився біля магазину, ще один – поблизу російського оборонного заводу ВНІІР-Прогрес.