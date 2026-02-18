Російська Федерація готується використовувати морські дрони для масованих атак на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела у воєнній розвідці.

Морські дрони РФ і атаки на Україну: що відомо

Зазначається, що мова йде про морські дрони Тритон, які розвивають швидкість до 100 км/год та можуть використовуватися як для атак на цивільне судноплавство, так і на портову інфраструктуру України.

Крім того, судячи з наявних планів з виробництва росіянами таких дронів, росіяни планують перейти до тактики масованого їхнього застосування проти українців.

Окрему увагу в ГУР звернули на розробку автономного підводного апарата Просвет-1, який створюється для протидії українським підводним безпілотним системам.

Там вважають, що це свідчить про спроби РФ формувати ешелоновану підводну оборону.

Розвідка зауважує, що серед найбільш ймовірних сценаріїв застосування цього апарата – охорона пунктів базування флоту, патрулювання прибережних акваторій, використання як ретрансляторів зв’язку та потенційні спроби впливу на судноплавство й портову інфраструктуру України.

Водночас українська розвідка зазначає, що хоча РФ і рухається у напрямку розвитку морських безпілотників, вона робить це із суттєвим запізненням.

– Вони довго жили в логіці класичного флоту: кораблі, підводні човни, авіація. І лише тоді, коли стало зрозуміло, що ці інструменти не дають потрібного результату, почали шукати альтернативу в дронах, – пояснило джерело видання.

Там додають, що проблема полягає у відсутності відпрацьованості системи застосування, тоді як концепція простого морського дрона-камікадзе вже фактично повністю втратила свою актуальність.

В ГРУ пояснили, що сучасна безпілотна війна вимагає більш складних та багаторівневих рішень. Вона включає в себе розвідку, потрібен стабільний зв’язок, ретрансляція та інтеграція в загальну систему ураження.

Для росіян усе це – слабке місце розробок і саме цьому вони намагаються навчитися у українських дронів.

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук у коментарі журналістам розповів, що російські розробки у сфері морських дронів значною мірою є спробою відтворити український підхід, який довів свою ефективність у боротьбі з Чорноморським флотом РФ.

– Вони не копіюють конкретний дрон. Вони копіюють логіку: швидка платформа, малопомітність, модульність, спроба інтеграції в систему, – заявив він.

Плетенчук додав, що росіяни мають проблеми з доступом до компонентів, труднощі зі зв’язком та навігацією, без чого морський дрон перетворився на малокерований та малоефективний засіб.

Тим часом експерт Defense Express Олег Катков наголосив, що наразі для Росіян ефективнішим і більш відпрацьованим інструментом залишаються повітряні дрони та ракети, які вони застосовують масово та системно.

Він нагадав, що Україна має не так багато великих морських цілей, з якими могли б боротися росіяни.

Експерти вважають, що розробка морських дронів для Росіян наразі є більше напрямом роботи на перспективу, аніж інструментом, який зараз суттєво змінив би ситуацію.

– Нова хвиля – це ударні та багатоцільові безекіпажні катери, які РФ намагається адаптувати під різні варіанти застосування. У відкритих джерелах регулярно фігурують назви Одуванчик, Murena, Візир, Катран, – перераховує видання.

Так, за оцінками експертів, росіяни паралельно тестують різні концепції – від простих ударних платформ з великою бойовою частиною до тих, що мають кращі сенсорні можливості та є носіями для менших дронів, аби діяти ближче до узбережжя або складних об’єктів.

Джерела наголошують, що противник все ж займається накопиченням цих засобів, тож у зоні потенційного ризику залишаються українські порти, логістика, судноплавство й військові платформи.

Також можливе комбіноване застосування, коли його поєднають з повітряними дронами, розвідкою чи ракетними ударами, щоб покращити багаторівневу атаку.

Окремо зазначається, що існує потенційна загроза й для суден інших держав на маршрутах міжнародного судноплавства.

– У стратегічному вимірі розвиток морських безпілотників розглядається РФ як складова довгострокової військової політики, спрямованої на асиметричне протистояння державам із технологічно розвиненими військово-морськими силами, – підсумували в ГУР.

Там уточнили, що українська сторона продовжує слідкувати за виготовленням російських морських дронів для подальшої їхньої нейтралізації.

