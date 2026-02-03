Украине нужно предоставить ракеты Tomahawk, чтобы достичь перелома в войне с Россией.

Об этом американский сенатор Линдси Грэм заявил в социальной сети Х.

Грэм объяснил, почему Трамп должен предоставить Украине Tomahawk

Линдси Грэм призвал президента США Дональда Трампа начать процесс передачи ракет Tomahawk для Украины.

Сенатор-республиканец назвал очевидным то, что уже не работает давление, которое оказывается на российского диктатора Владимира Путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров и прекратить массированные атаки против Украины.

– Идею президента США Дональда Трампа действовать против покупателей российской нефти, которые подпитывают военную машину Путина, США и Европа должны реализовывать со всей решимостью, – заявил Грэм.

По его словам, президент США Дональд Трамп нанес серьезный удар по экономике России, взяв в прицел нефтяные компании и нефтеперерабатывающие заводы. По его мнению, тарифы против Индии – это хороший пример того, как ситуация может меняться.

В то же время он обратил внимание на то, что массированные обстрелы Россией Украины не прекращаются, поэтому призвал главу Белого дома вооружить Украину дальнобойными ракетами Tomahawk.

По мнению Грэма, в ближайшие дни и недели необходимо усиливать давление на Путина. По его словам, любые переговоры, которые будут выглядеть как чрезмерное вознаграждение за агрессию, запустят цепь катастроф во всем мире.

