Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні виявилася складнішою, ніж він очікував. Він зауважив, що вважав її найлегшою.

Про це Трамп повідомив на засіданні Ради миру у Вашингтоні, повідомляє Білий дім.

Трамп про завершення війни в Україні

– Ми маємо перший рік, який, мабуть, не має аналогів у нашій країні, тому що ми завершили вісім воєн, і, думаю, дев’ята ще попереду. Вона виявилася складнішою. Я думав, що це буде найлегша, – сказав президент США.

Він додав, що у війні ніколи невідомо, “що буде легко, а що – не дуже”.

Нагадаємо, на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 22 січня Трамп заявив, що США вже досягли миру на Близькому Сході та працюють над врегулюванням інших конфліктів.

Говорячи про війну в Україні, Трамп зазначив, що вважав її “конфліктом, який буде найлегше врегулювати”, однак на практиці ситуація виявилася значно складнішою.

Він наголосив, що кількість жертв є надзвичайно високою.

За твердженням Трампа, з кінця грудня по кінець січня загинули близько 29 тис. людей, переважно військових.

Президент США назвав ці втрати жахливими та заявив, що триває активна робота над досягненням миру.

Американський сенатор Ліндсі Грем переконаний, що США мають значно посилити тиск на РФ, оскільки Кремль не демонструє готовності до реальних переговорів.

За його словами, одним із дієвих кроків могло б стати надання Україні крилатих ракет Tomahawk.

