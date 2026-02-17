Трамп о переговорах в Женеве: Украине лучше быстро присоединиться
- Трамп публично заявил, что Украине стоит как можно скорее сесть за стол переговоров в Женеве.
- США назвали встречу 17–18 февраля ключевой для процесса мирного урегулирования.
- Переговоры пройдут в трехстороннем формате: Украина, США и Россия.
Президент США Дональд Трамп публично призвал Украину как можно скорее сесть за стол переговоров.
По его словам, встреча в Женеве 17-18 февраля является очень важной.
Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One.
Переговоры в Женеве 17-18 февраля: что сказал Трамп
Дональд Трамп в ответ на вопрос журналиста о том, чего он ожидает от переговоров в Женеве, заявил, что эти переговоры являются одновременно важными и легкими.
– Это будут важные переговоры. Они будут очень легкими. Я имею в виду, что… Послушайте, Украине лучше быстро сесть за стол переговоров. Это все, что я могу сказать. Мы хотим, чтобы они пришли, – подытожил американский президент.
Отметим, что спецпосланцы США Стив Виткофф и Джаред Кушнер уже вылетели в Женеву для участия в переговорах по ядерной программе Ирана и мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной.
Ранее стало известно, что новый раунд переговоров о завершении войны в Украине состоится в Женеве 17-18 февраля в трехстороннем формате. Участие примут Украина, США и Россия.
Напомним, 16 февраля глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что украинская делегация уже отправилась на переговоры в Женеву.
А вечером 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что делегация уже прибыла и готовится к переговорам в Женеве.