Президент США Дональд Трамп публично призвал Украину как можно скорее сесть за стол переговоров.

По его словам, встреча в Женеве 17-18 февраля является очень важной.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One.

Сейчас смотрят

Переговоры в Женеве 17-18 февраля: что сказал Трамп

Дональд Трамп в ответ на вопрос журналиста о том, чего он ожидает от переговоров в Женеве, заявил, что эти переговоры являются одновременно важными и легкими.

– Это будут важные переговоры. Они будут очень легкими. Я имею в виду, что… Послушайте, Украине лучше быстро сесть за стол переговоров. Это все, что я могу сказать. Мы хотим, чтобы они пришли, – подытожил американский президент.

Отметим, что спецпосланцы США Стив Виткофф и Джаред Кушнер уже вылетели в Женеву для участия в переговорах по ядерной программе Ирана и мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Ранее стало известно, что новый раунд переговоров о завершении войны в Украине состоится в Женеве 17-18 февраля в трехстороннем формате. Участие примут Украина, США и Россия.

Напомним, 16 февраля глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что украинская делегация уже отправилась на переговоры в Женеву.

А вечером 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что делегация уже прибыла и готовится к переговорам в Женеве.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.