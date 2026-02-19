Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn во вторник, 17 февраля, подвергся масштабной кибератаке, за которой могут стоять российские хакеры.

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что кибератака на немецкую железную дорогу является элементом гибридной войны Кремля против Европы.

ЦПД о кибератаке на Deutsche Bahn

В результате серии DDoS-атак на Deutsche Bahn была парализована система бронирования билетов и сервис информирования пассажиров, что привело к сбою в работе критически важной транспортной инфраструктуры одной из крупнейших экономик ЕС.

Сейчас смотрят

— По характеру и инструментарию подобные атаки неоднократно связывали с подконтрольными российским спецслужбам хакерскими группировками, в частности APT28 и NoName057(16). Их активность является частью гибридной стратегии РФ, направленной на дестабилизацию стран Евросоюза, — отмечают в ЦПД.

По данным Центра, целью таких операций является подрыв доверия граждан к государственным институтам, создание ощущения хаоса и уязвимости.

К тому же нарушение работы железной дороги влияет не только на пассажирские перевозки, но и на военно-транспортную и коммерческую логистику.

— Кибератака на Deutsche Bahn является продолжением гибридных мер Кремля против Европы. Эта системная политика России требует скоординированного ответа со стороны ЕС — новых санкций против РФ и усиления киберзащиты, — добавили в ЦПД.

Напомним, что в пятницу, 19 февраля, кибератаке подвергся интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка Украины.

По данным регулятора, злоумышленники могли получить доступ к персональной информации пользователей, однако все финансовые данные клиентов защищены.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.