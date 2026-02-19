Німецький залізничний концерн Deutsche Bahn у вівторок, 17 лютого, зазнав масштабної кібератаки, за якою можуть стояти російські хакери.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що кібератака на німецьку залізницю є елементом гібридної війни Кремля проти Європи.

ЦПД про кібератаку на Deutsche Bahn

Унаслідок серії DDoS-атак на Deutsche Bahn було паралізовано систему бронювання квитків та сервіс інформування пасажирів, що призвело до збою у роботі критично важливої транспортної інфраструктури однієї з найбільших економік ЄС.

– За характером та інструментарієм подібні атаки неодноразово пов’язували з підконтрольними російським спецслужбам хакерськими угрупованнями, зокрема APT28 та NoName057(16). Їхня активність є частиною гібридної стратегії РФ, спрямованої на дестабілізацію країн Євросоюзу, – наголошують у ЦПД.

За даними Центру, метою таких операцій є підрив довіри громадян до державних інституцій, створення відчуття хаосу та вразливості.

До того ж порушення роботи залізниці впливає не тільки на пасажирські перевезення, а й на військово-транспортну та комерційну логістику.

– Кібератака на Deutsche Bahn є продовженням гібридних заходів Кремля проти Європи. Ця системна політика Росії потребує скоординованої відповіді з боку ЄС — нові санкцій проти РФ та посилення кіберзахисту, – додали у ЦПД.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 19 лютого, кібератаки зазнав інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України.

За даними регулятора, зловмисники могли отримати доступ до персональної інформації користувачів, однак всі фінансові дані клієнтів захищені.

