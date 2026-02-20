Венгрия заблокировала предоставление Украине кредита в €90 млрд от ЕС, отказавшись поддержать один из трех документов, одобренных Европейским парламентом, необходимых для выделения средств – изменения в долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы.

Венгрия не проголосовала за внесение изменений в долгосрочную финансовую рамку ЕС на 2021-2027 годы, что привело к блокированию процесса выделения Украине €90 млрд от ЕС.

Для предоставления кредита Украине на сумму €90 млрд на 2026-2027 годы необходимо утвердить три законодательных акта ЕС:

регламент об имплементации усиленного сотрудничества по учреждению кредита поддержки Украины на 2026 и 2027 годы;

регламент о внесении изменений в Фонд для Украины (Ukraine Facility);

регламент о внесении изменений в многолетнюю финансовую рамку на 2021-2027 годы.

Все три документа уже одобрены Европейским парламентом и находятся на завершающей стадии принятия в Совете ЕС.

Ожидалось, что Совет ЕС утвердит документы, а Европарламент подпишет их 24 февраля, в день годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Первые два документа могут быть утверждены квалифицированным большинством голосов государств ЕС, а третий – изменения в долгосрочный бюджет – только единогласно.

Именно принятие изменений в бюджет Венгрия заблокировала в пятницу, 20 февраля.

Два других документа приняты на уровне Комитета постоянных представителей (Coreper) и готовы к финализации и подписанию 24 февраля.

Заявление Венгрии о блокировании кредита для Украины

Сегодня Венгрия пригрозила заблокировать выделение €90 млрд для Украины, пока Киев не возобновит транзит российской нефти в Европу через нефтепровод Дружба.

Как заявил глава МИД Петер Сийярто, Украина шантажирует Венгрию, “остановив транзит нефти в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией, чтобы создать перебои с поставками в Венгрии и поднять цены на топливо перед выборами”.

— Мы блокируем кредит ЕС для Украины в размере €90 млрд до возобновления транзита нефти в Венгрию по трубопроводу Дружба, – объявил венгерский министр.

Он утверждает, что блокирование транзита нефти в Венгрию через нефтепровод Дружба является нарушением Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

— Мы не поддадимся этому шантажу, – отметил Сийярто.

