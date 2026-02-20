Угорщина заблокувала €90 млрд кредиту ЄС Україні через нафтопровід Дружба
- Угорщина заблокувала надання Україні кредиту ЄС у €90 млрд, відмовившись підтримати зміни до довгострокового бюджету на 2021-2027 роки.
- Глава МЗС Угорщини заявив, що кредит буде затримано, доки не відновиться транзит російської нафти через нафтопровід Дружба.
Угорщина заблокувала надання Україні кредиту у €90 млрд від ЄС, відмовившись підтримати один із трьох документів, схвалених Європейським парламентом, необхідних для виділення коштів – зміни до довгострокового бюджету ЄС на 2021-2027 роки.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на джерела.
Угорщина заблокувала кредит ЄС Україні
Угорщина не проголосувала за внесення змін до довгострокової фінансової рамки ЄС на 2021-2027 роки, що призвело до блокування процесу виділення Україні €90 млрд від ЄС.
Для надання кредиту Україні на суму €90 млрд на 2026-2027 роки необхідно затвердити три законодавчих акти ЄС:
- регламент про імплементацію посиленої співпраці щодо заснування кредиту підтримки України на 2026 та 2027 роки;
- регламент про внесення змін до Фонду для України (Ukraine Facility);
- регламент про внесення змін до багаторічної фінансової рамки на 2021-2027 роки.
Всі три документи вже схвалені Європейським парламентом і перебувають на завершальній стадії ухвалення у Раді ЄС.
Очікувалося, що Рада ЄС затвердить документи, а Європарламент підпише їх 24 лютого, у день річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Перші два документи можуть бути затверджені кваліфікованою більшістю голосів держав ЄС, а третій – зміни до довгострокового бюджету – лише одноголосно.
Саме ухвалення змін до бюджету Угорщина заблокувала у п’ятницю, 20 лютого.
Два інші документи ухвалені на рівні Комітету постійних представників (Coreper) і готові до фіналізації та підписання 24 лютого.
Заява Угорщини про блокування кредиту для України
Сьогодні Угорщина пригрозила заблокувати виділення €90 млрд для України, доки Київ не відновить транзит російської нафти у Європу через нафтопровід Дружба.
Як заявив глава МЗС Петер Сійярто, Україна шантажує Угорщину, “зупинивши транзит нафти у координації з Брюсселем та угорською опозицією, щоб створити перебої з постачанням в Угорщині та підняти ціни на пальне перед виборами”.
– Ми блокуємо кредит ЄС для України у розмірі €90 млрд до відновлення транзиту нафти до Угорщини трубопроводом Дружба, – оголосив угорський міністр.
Він стверджує, що блокування транзиту нафти до Угорщини через нафтопровід Дружба є порушенням Угоди про асоціацію між ЄС та Україною.
– Ми не піддамося цьому шантажу, – зазначив Сійярто.