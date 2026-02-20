Угорщина заблокувала надання Україні кредиту у €90 млрд від ЄС, відмовившись підтримати один із трьох документів, схвалених Європейським парламентом, необхідних для виділення коштів – зміни до довгострокового бюджету ЄС на 2021-2027 роки.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на джерела.

Угорщина заблокувала кредит ЄС Україні

Угорщина не проголосувала за внесення змін до довгострокової фінансової рамки ЄС на 2021-2027 роки, що призвело до блокування процесу виділення Україні €90 млрд від ЄС.

Для надання кредиту Україні на суму €90 млрд на 2026-2027 роки необхідно затвердити три законодавчих акти ЄС:

регламент про імплементацію посиленої співпраці щодо заснування кредиту підтримки України на 2026 та 2027 роки;

регламент про внесення змін до Фонду для України (Ukraine Facility);

регламент про внесення змін до багаторічної фінансової рамки на 2021-2027 роки.

Всі три документи вже схвалені Європейським парламентом і перебувають на завершальній стадії ухвалення у Раді ЄС.

Очікувалося, що Рада ЄС затвердить документи, а Європарламент підпише їх 24 лютого, у день річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Перші два документи можуть бути затверджені кваліфікованою більшістю голосів держав ЄС, а третій – зміни до довгострокового бюджету – лише одноголосно.

Саме ухвалення змін до бюджету Угорщина заблокувала у п’ятницю, 20 лютого.

Два інші документи ухвалені на рівні Комітету постійних представників (Coreper) і готові до фіналізації та підписання 24 лютого.

Заява Угорщини про блокування кредиту для України

Сьогодні Угорщина пригрозила заблокувати виділення €90 млрд для України, доки Київ не відновить транзит російської нафти у Європу через нафтопровід Дружба.

Як заявив глава МЗС Петер Сійярто, Україна шантажує Угорщину, “зупинивши транзит нафти у координації з Брюсселем та угорською опозицією, щоб створити перебої з постачанням в Угорщині та підняти ціни на пальне перед виборами”.

– Ми блокуємо кредит ЄС для України у розмірі €90 млрд до відновлення транзиту нафти до Угорщини трубопроводом Дружба, – оголосив угорський міністр.

Він стверджує, що блокування транзиту нафти до Угорщини через нафтопровід Дружба є порушенням Угоди про асоціацію між ЄС та Україною.

– Ми не піддамося цьому шантажу, – зазначив Сійярто.

