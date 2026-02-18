Венгрия и Словакия решили прекратить поставки дизельного топлива в Украину до возобновления работы нефтепровода Дружба.

Такое заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто, пишет издание Index, от Словакии высказался премьер-министр страны Роберт Фицо.

Что известно о позиции Венгрии и Словакии

Петер Сийярто сказал, что поставки нефти якобы не возобновлены из-за решения Украины, которое он оценил как чисто политическое.

– Мы прекращаем поставки дизельного топлива в Украину, и они не будут продолжаться, пока нефть не начнет снова поступать по нефтепроводу Дружба. На этом мы остановимся, – заявил Сийярто.

Он добавил, что его страна имеет стратегические запасы нефти, которых должно хватить на 96 дней, поэтому в краткосрочной перспективе причин для беспокойства у Венгрии нет.

В то же время, по словам Сийярто, венгерская компания MOL заказала первые партии российской нефти, которые будут транспортироваться в Венгрию морским путем через Хорватию.

В свою очередь правительство Словакии также приняло решение высвободить запасы нефти в размере 250 тысяч тонн, что, по словам Фицо, позволит сэкономить запасы нефтепродуктов для внутреннего использования.

– Slovnaft прекращает экспорт дизельного топлива в Украину и любой другой экспорт, и все, что она теперь будет перерабатывать дома, в Словакии, будет предназначено для словацкого рынка, – заявил премьер-министр.

Он добавил, что Словакии якобы не грозит дефицит топлива или других нефтепродуктов.

Там также ожидают, что высвобождение нефти из государственного резерва поможет компании Slovnaft пережить период до поступления нефти из Хорватии.

Напомним, транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу Дружба через Украину была остановлена в конце прошлого месяца из-за масштабных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Ранее стало известно, что Хорватия готова помочь Венгрии и Словакии с поставками нефти, но не российской.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи с госсекретарем США Марко Рубио обвинил Украину в якобы политическом давлении из-за остановки работы нефтепровода Дружба.

