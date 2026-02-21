Президент США Дональд Трамп заявив, що він запровадить глобальні мита на рівні 15%. Він продовжує критикувати рішення Верховного суду, який скасував його попередні тарифи на імпорт.

Про це пише ВВС.

Трамп підвищив світові тарифи до 15%

У п’ятницю, 20 лютого, Дональд Трамп повідомив, що замінить тарифи, які скасував Верховний суд, на 10-відсотковий податок на всі товари, що надходять до США.

Зараз дивляться

Сьогодні він оголосив на платформі Truth Social, що цей показник буде збільшено до максимально дозволеного законом США про торгівлю, який раніше не застосовувався.

– Дозвольте цій заяві слугувати підтвердженням того, що я, як президент Сполучених Штатів Америки, негайно підвищу 10% світовий тариф на країни, багато з яких десятиліттями грабували США без жодної відплати (доки не з’явився я!), до повністю дозволеного та юридично перевіреного рівня 15%, – написав Трамп.

Нові мита набудуть чинності у вівторок, 24 лютого, і можуть діяти за цим законом близько п’яти місяців, після чого адміністрація повинна буде отримати схвалення Конгресу.

Нова ставка податку 15% викликає питання для країн, таких як Велика Британія та Австралія, які вже домовилися з США про тариф у 10%.

Трамп заявив, що його адміністрація ухвалила рішення підвищити податок після перегляду “незрозумілого, погано складеного та надзвичайно антиамериканського рішення щодо тарифів, винесеного вчора”.

Верховний суд постановив, що президент перевищив свої повноваження, коли минулого року запровадив глобальні тарифи, використавши закон 1977 року, відомий як Міжнародний закон про надзвичайні економічні повноваження (IEEPA).

Одразу після оголошення рішення Трамп заявив, що він “соромиться певних членів суду” і назвав суддів, які відхилили його торгову політику, “дурнями”.

Що відомо про тарифи Трампа

Тарифи Трампа є ключовим елементом його економічної політики. За його словами, вона стимулюватиме бізнес інвестувати та виробляти товари у США замість закордонного виробництва.

Тепер американські компанії повинні будуть сплачувати 15% тариф на більшість товарів, що імпортуються до США, відповідно до розділу 122 Закону про торгівлю 1974 року.

Деякі продукти, такі як критичні мінерали, метали та фармацевтичні товари, будуть звільнені від податку.

Окремі тарифи на сталь, алюміній, лісоматеріали та автомобілі, що запроваджені за іншими законами США, залишаються чинними і не підпадають під рішення Верховного суду.

За даними уряду, США вже зібрали щонайменше $130 млрд тарифів за законом IEEPA.

Компанії та торгові групи заявили, що будуть домагатися повернення цих коштів від уряду.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп підписав указ про запровадження 10% мита на іноземні товари після того, як Верховний суд США скасував значну частину його попередніх мит.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.