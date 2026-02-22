Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что надеется стать первым главой оборонного ведомства, развернувшего британские войска в Украине, как символ завершения войны.

Гили о британских войсках в Украине

Об этом он написал в колонке The Telegraph по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения России.

Гили подчеркнул, что “2026 год должен стать годом, когда закончится эта ужасная война”.

– Нет тяжелого бремени для любого министра обороны или правительства, чем отправка наших вооруженных сил на операции. Я хочу быть министром обороны, который отправит британские войска в Украину, потому что это будет означать, что эта война наконец-то закончилась. Это означает, что мы добились мира в Украине. А безопасная Европа нуждается в сильной, суверенной Украине, – написал Хили.

Министр также поблагодарил британское общество за военную поддержку Украины и помощь беженцам в первые недели после начала агрессии.

– Я горжусь тем, что Великобритания объединилась ради Украины. Я горжусь высоким уровнем военной поддержки, которую мы оказываем в этом году, – отметил он.

Гили особо отметил украинцев, которые продолжают “бороться с той же огромной отвагой, которую они продемонстрировали 24 февраля 2022 года”.

– Мы ставим Украину в самое сильное положение, чтобы она могла достичь справедливого и длительного мира на своих условиях. Украинцы показали, что не опасаются российской агрессии. Единственное, чего боится Украина – это усталость Запада. Но, как знает президент Зеленский, друзья Украины никогда не устанут, – сказал Хили.

Накануне бывший премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания и союзники должны немедленно направить войска в Украину, чтобы “переключить выключатель” в главе российского правителя Владимира Путина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты будут играть ключевую роль в мониторинге прекращения боевых действий после заключения мирного соглашения с Россией.

