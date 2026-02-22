Хочу стати міністром, який розгорне війська в Україні — Гілі
- Гілі заявив про готовність розгорнути війська Британії в Україні після війни.
- Міністр назвав 2026 рік можливим роком завершення вторгнення.
- У Британії наголосили на підтримці України та необхідності тривалого миру.
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що сподівається стати першим главою оборонного відомства, який розгорне британські війська в Україні, як символ завершення війни.
Гілі про британські війська в Україні
Про це він написав у колонці для The Telegraph з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії.
Гілі наголосив, що “2026 рік має стати роком, коли закінчиться ця жахлива війна”.
– Немає важчого тягаря для будь-якого міністра оборони чи уряду, ніж відправлення наших збройних сил на операції. Я хочу бути міністром оборони, який відправить британські війська в Україну, – бо це означатиме, що ця війна нарешті закінчилася. Це означатиме, що ми домоглися миру в Україні. А безпечна Європа потребує сильної, суверенної України, – написав Гілі.
Міністр також подякував британському суспільству за військову підтримку України та допомогу біженцям у перші тижні після початку агресії.
– Я пишаюся тим, що Велика Британія об’єдналася заради України. Я пишаюся найвищим рівнем військової підтримки, яку ми надаємо цього року, – зазначив він.
Гілі окремо відзначив українців, які продовжують “боротися з тією ж величезною відвагою, яку вони продемонстрували 24 лютого 2022 року”.
– Ми ставимо Україну в найсильніше можливе становище, щоб вона могла досягти справедливого і тривалого миру на своїх умовах. Українці показали, що не бояться російської агресії. Єдине, чого боїться Україна, – це втома Заходу. Але, як знає президент Зеленський, друзі України ніколи не втомляться, – запевнив Гілі.
Напередодні колишній прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Велика Британія та союзники повинні негайно направити війська до України, щоб “перемкнути вимикач” у голові російського правителя Владіміра Путіна.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати відіграватимуть ключову роль у моніторингу припинення бойових дій після укладення мирної угоди з Росією.