В этом году Великобритания потратит более 400 млн фунтов стерлингов (460 млн евро) на разработку новых ракет дальнего радиуса действия и гиперзвуковых ракет в партнерстве с европейскими союзниками.

Великобритания инвестирует €460 млн в разработку ракет

Как сообщает Sky News, целью одного из проектов, осуществляемого вместе с Францией и Италией, является создание замены крылатой ракете Storm Shadow. Это система вооружения, которую предоставила Великобритания Украине и которая неоднократно использовалась украинскими военными для поражения целей в РФ.

– Новые ракеты смогут поражать приоритетные цели, уничтожать вражеские корабли и подавлять вражескую противовоздушную оборону, – говорится в заявлении Министерства обороны.

Второй проект предполагает сотрудничество Британии с Германией по разработке нового комплекса вооружения дальнего действия – более 2 тыс. км.

В то же время, оружие в рамках второго проекта поступит на вооружение только в 2030-х годах, заявила Британия.

— Мы видим на примере войны в Украине решающее влияние высокоточного оружия дальнего радиуса действия, поэтому Великобритания активизируется, инвестируя в этом году более 400 млн фунтов стерлингов в оружие дальнего радиуса действия и в гиперзвуковое оружие, — сказал министр обороны Джон Хили.

Также он добавил, что представленные проекты должны “обеспечить безопасность Великобритании и НАТО, усилить сдерживание и создать новые условия для европейской безопасности”.

