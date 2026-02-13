Британия инвестирует 460 млн евро в разработку ракет, в том числе гиперзвуковых
- Новые ракеты, в которые инвестирует Британия, смогут поражать приоритетные цели, уничтожать вражеские корабли и подавлять вражескую противовоздушную оборону.
- Как отметил Джон Хили, представленные проекты должны "обеспечить безопасность Британии и НАТО, усилить сдерживание и создать новые условия для европейской безопасности".
В этом году Великобритания потратит более 400 млн фунтов стерлингов (460 млн евро) на разработку новых ракет дальнего радиуса действия и гиперзвуковых ракет в партнерстве с европейскими союзниками.
Великобритания инвестирует €460 млн в разработку ракет
Как сообщает Sky News, целью одного из проектов, осуществляемого вместе с Францией и Италией, является создание замены крылатой ракете Storm Shadow. Это система вооружения, которую предоставила Великобритания Украине и которая неоднократно использовалась украинскими военными для поражения целей в РФ.
– Новые ракеты смогут поражать приоритетные цели, уничтожать вражеские корабли и подавлять вражескую противовоздушную оборону, – говорится в заявлении Министерства обороны.
Второй проект предполагает сотрудничество Британии с Германией по разработке нового комплекса вооружения дальнего действия – более 2 тыс. км.
В то же время, оружие в рамках второго проекта поступит на вооружение только в 2030-х годах, заявила Британия.
— Мы видим на примере войны в Украине решающее влияние высокоточного оружия дальнего радиуса действия, поэтому Великобритания активизируется, инвестируя в этом году более 400 млн фунтов стерлингов в оружие дальнего радиуса действия и в гиперзвуковое оружие, — сказал министр обороны Джон Хили.
Также он добавил, что представленные проекты должны “обеспечить безопасность Великобритании и НАТО, усилить сдерживание и создать новые условия для европейской безопасности”.