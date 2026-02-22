Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что российский диктатор Владимир Путин во время их контактов вел себя откровенно.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

Переговоры Уиткоффа с Путиным

– Владимир Путин всегда был со мной абсолютно честным. Я это говорю, а на меня сразу нападают, но это точное утверждение, – сказал Уиткофф.

По словам спецпредставителя, его неоднократно критиковали из-за поездок в Москву – всего он посещал Россию восемь раз для переговоров с Путиным.

Уиткофф объяснил, что эти контакты были необходимы для понимания позиции другой стороны.

– Как бы вы заключили соглашение с кем-нибудь на другой стороне, если бы не знали, где находится другая сторона? Мне нужно было понять, каковы его мотивы и цели. И я действительно думаю, что многие встречи сейчас становятся очень актуальными. Я думаю, что эти встречи были важными, и, надеюсь, мы доведем все это до конца, – добавил Уиткофф.

Контекст встреч

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что его спецпредставитель смог наладить коммуникацию как с Россией, так и с Украиной.

По словам Трампа, Уиткофф “любят и Украину, и Европу, и Россию”.

Американский лидер также упоминал, как впервые направил своего представителя в Москву для переговоров с Путиным.

Известно, что Уиткофф не раз посещал российскую столицу и проводил встречи с главой Кремля. Последний раунд переговоров прошел 22 января.

В нем также участвовали помощник российского диктатора Юрий Ушаков и спецпредставитель Кирилл Дмитриев.

