Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що російський диктатор Володимир Путін під час їхніх контактів поводився відверто.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

Переговори Віткоффа з Путіним

– Володимир Путін завжди був зі мною абсолютно чесним. Я це говорю, а на мене відразу нападають, але це точне твердження, – сказав Віткофф.

За словами спецпредставника, його неодноразово критикували через поїздки до Москви – загалом він відвідував Росію вісім разів для переговорів із Путіним.

Віткофф пояснив, що ці контакти були необхідними для розуміння позиції іншої сторони.

– Як би ви уклали угоду з кимось на іншому боці, якби не знали, де знаходиться інша сторона? Мені потрібно було зрозуміти, які його мотиви та цілі. І я насправді думаю, що багато тих зустрічей зараз стають дуже актуальними. Я думаю, що ті зустрічі були важливими, і, сподіваюся, ми доведемо все це до кінця, – додав Віткофф.

Контекст зустрічей

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що його спецпредставник зміг налагодити комунікацію як із Росією, так і з Україною.

За словами Трампа, Віткоффа “люблять і Україна, і Європа, і Росія”.

Американський лідер також згадував, як уперше направив свого представника до Москви для переговорів із Путіним.

Відомо, що Віткофф неодноразово відвідував російську столицю та проводив зустрічі з главою Кремля. Останній раунд переговорів відбувся 22 січня.

У ньому також брали участь помічник російського диктатора Юрій Ушаков і спецпредставник Кирило Дмитрієв.

