Администрация американского президента Дональда Трампа готова рассмотреть разрешение Ирану на “символическое” обогащение урана до уровня, который не позволит создать ядерную бомбу.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Сценарий устранения Хаменеи и его сына

Такая позиция Белого дома свидетельствует о том, что между красными линиями, для ограничения ядерных возможностей Тегерана, может быть небольшой просвет.

Сейчас смотрят

В то же время Трампу представили и военные варианты, которые предусматривают прямые удары по верховному лидеру Али Хаменеи.

— Президент Трамп будет готов принять соглашение, которое он сможет политически “продать” у себя в стране. Если иранцы хотят предотвратить удары, они должны сделать нам предложение, от которого мы не сможем отказаться, — сказал высокопоставленный американский чиновник и подчеркнул, что иранцы продолжают терять шанс.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил накануне, что Тегеран сформирует свои позиции в ближайшие два-три дня. В то же время американские и израильские чиновники сообщили Axios, что Дональд Трамп даст разрешение на удар по объектам Ирана уже в эти выходные.

Но даже некоторые из ближайших советников Дональда Трампа не знают, что президент решит сделать и когда. Один из высокопоставленных советников Трампа отметил, что Пентагон представил президенту многочисленные варианты развития событий.

— Пентагон имеет варианты для каждого сценария. Один из сценариев предусматривает устранение аятоллы (Али Хаменеи), его сына Моджтабу, которого считают потенциальным преемником, и мулл, — сказал советник американского президента и подчеркнул, что никто не знает, какой вариант выберет Дональд Трамп.

Еще один источник подтвердил, что несколько недель назад Трампу предложили план убийства Али Хаменеи и его сына.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что возможный военный удар Соединенных Штатов по Исламской Республике неизбежно приведет к масштабной региональной войне на Ближнем Востоке.

Что известно о ядерной программе Ирана

В настоящее время Иран не обогащает уран, поскольку центрифуги были уничтожены во время американских авиаударов в июне 2025 года. США и Израиль угрожают снова нанести удары, если Тегеран возобновит обогащение урана.

Аятолла Али Хаменеи заявлял, что Иран не откажется от своего права на обогащение урана. В то же время он отметил, что уран будет использоваться исключительно в гражданских целях.

Позиция Дональда Трампа однозначна — Иран не должен обогащать уран.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи проведет встречу с главой надзорного органа ООН по ядерной безопасности перед вторым раундом переговоров с США.

Источник : Axios

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.