Совбез ООН проведет заседание в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину
- Совбез ООН соберется 24 февраля для обсуждения последствий войны в Украине.
- Генсек ООН Антониу Гутерреш планирует выступление с докладом по ситуации.
- Заседание пройдет в формате брифинга на годовщину полномасштабного вторжения РФ.
Во вторник, 24 февраля, Совет Безопасности ООН соберется на специальное заседание, посвященное последствиям четырех лет полномасштабной войны России против Украины.
Совбез ООН соберется на специальное заседание
Согласно официальному расписанию работы, 10111-е заседание в формате брифинга начнется в 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 по Киеву).
Ожидается, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступит с докладом по ситуации в Украине.
Накануне, во время открытия 61-й сессии Совета по правам человека в Женеве, он подтвердил свое намерение обратиться к Совбезу.
– Завтра я должен выступить перед Советом Безопасности по случаю 4-й годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, – сказал он.
Гутерриш также подчеркнул, что “пришло время положить конец кровопролитию”.
Ранее сообщалось, что Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран-членов соберется 23 февраля в Брюсселе для обсуждения ситуации в Украине, дальнейшей поддержки Киева и санкционной политики в отношении России.