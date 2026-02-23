Во вторник, 24 февраля, Совет Безопасности ООН соберется на специальное заседание, посвященное последствиям четырех лет полномасштабной войны России против Украины.

Согласно официальному расписанию работы, 10111-е заседание в формате брифинга начнется в 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 по Киеву).

Ожидается, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступит с докладом по ситуации в Украине.

Накануне, во время открытия 61-й сессии Совета по правам человека в Женеве, он подтвердил свое намерение обратиться к Совбезу.

– Завтра я должен выступить перед Советом Безопасности по случаю 4-й годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, – сказал он.

Гутерриш также подчеркнул, что “пришло время положить конец кровопролитию”.

Ранее сообщалось, что Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран-членов соберется 23 февраля в Брюсселе для обсуждения ситуации в Украине, дальнейшей поддержки Киева и санкционной политики в отношении России.

