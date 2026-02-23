Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів збереться 23 лютого у Брюсселі для обговорення ситуації в Україні, подальшої підтримки Києва та санкційної політики щодо Росії.

Про це йдеться в матеріалах до засідання Ради ЄС.

Рада ЄС збереться у Брюсселі: що відомо

Обмін думками щодо України розпочнеться з виступу міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який візьме участь у засіданні в режимі відеозв’язку.

Очікується, що він поінформує міністрів ЄС про ситуацію на місцях та найнагальніші пріоритети України.

Подальша дискусія 27 глав МЗС держав-членів ЄС буде присвячена різним аспектам ситуації навколо України, зокрема перебігу мирних переговорів за посередництва США та можливим шляхам підтримки дипломатичного процесу.

Також міністри обговорять питання гарантій безпеки для України з боку Євросоюзу.

Окремим блоком порядку денного стане ситуація в українській енергетиці з огляду на поточну безпекову ситуацію.

Крім того, планується розгляд питання щодо кредиту для України на 2026–2027 роки у зв’язку з майбутнім офіційним затвердженням Радою ЄС відповідного юридичного акта. Обговорення, зокрема, стосуватиметься практичного використання коштів фонду.

Міністри також мають розглянути 20-й пакет санкцій проти РФ, включно з подальшими обмеженнями проти так званого тіньового танкерного флоту РФ.

Єврокомісія вже підготувала пропозиції щодо цього пакета.

Водночас його узгодження ускладнювалося запереченнями з боку Угорщини та Словаччини на рівні Комітету постійних представників ЄС.

Для ухвалення пакета санкцій необхідне одностайне рішення всіх 27 держав-членів ЄС.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт блокуватиме ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, доки Україна не відновить транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом Дружба.

Він зазначив, що Угорщина не дозволить просування важливих для Києва рішень, доки це питання не буде вирішене.

