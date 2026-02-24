Правительство Канады 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России, объявило о выделении Украине 2 млрд канадских долларов ($1,4 млрд) на военную поддержку и о введении новых санкций против РФ.

Об этом сообщается в пресс-релизе канадского правительства.

Канада оказывает военную поддержку Украине

Военная помощь на сумму $1,4 млрд, рассчитанная на финансовые годы 2026–2027, обеспечит Вооруженные силы необходимым оборудованием и ресурсами для защиты территории страны.

Канада также предоставляет Украине более 400 бронированных машин, среди которых 66 легких бронированных машин 6-го класса производства General Dynamics и 383 бронированные машины Senator компании Roshel.

Министр обороны Канады Дэвид Макгинти сообщил о продлении миссии по обучению украинских военных UNIFIER на три года, до 2029 года.

Министр иностранных дел Анита Ананд объявила о дополнительном взносе в 20 млн доларів в Фонд энергетической поддержки Украины. Эта сумма позволит продолжать закупку и поставку энергетического оборудования для украинских энергокомпаний.

Канада также вводит санкции против 21 физического лица и 53 организаций, а также в отношении 100 судов из “теневого флота” России.

Кроме того, Оттава снижает предельную цену на российскую сырую нефть с $47,6 до $44,1 за баррель.

Напомним, в декабре прошлого года глава МИД Канады Анита Ананд сообщила, что правительство выделяет значительную сумму на закупку оружия в США для покрытия приоритетных потребностей Вооруженных сил Украины.

Ранее Канада присоединилась к программе PURL, которая финансирует закупки вооружения в США, и сейчас планирует увеличить свой вклад в эту программу.

