Уряд Канади 24 лютого, у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії, оголосив про виділення Україні 2 млрд канадських доларів ($1,4 млрд) на військову підтримку та про введення нових санкцій проти РФ.

Про це йдеться у пресрелізі канадського уряду.

Канада надає військову підтримку Україні

Військова допомога на суму $1,4 млрд, що розрахована на фінансові роки 2026–2027, забезпечить Збройні сили необхідним обладнанням та ресурсами для захисту території країни.

Канада також надає Україні понад 400 броньованих машин, серед яких 66 легких броньованих машин 6-го класу виробництва General Dynamics та 383 броньовані машини Senator компанії Roshel.

Міністр оборони Канади Девід Макгінті повідомив про продовження місії з тренування українських військових UNIFIER на три роки, до 2029 року.

Міністерка закордонних справ Аніта Ананд оголосила про додатковий внесок у $20 млн до Фонду енергетичної підтримки України. Ця сума дозволить продовжувати закупівлю та постачання енергетичного обладнання для українських енергокомпаній.

Канада також запроваджує санкції проти 21 фізичної особи та 53 організацій, а також щодо 100 суден з “тіньового флоту” Росії.

Крім того, Оттава знижує граничну ціну на російську сиру нафту з $47,6 до $44,1 за барель.

Нагадаємо, у грудні минулого року очільниця МЗС Канади Аніта Ананд повідомила, що уряд виділяє значну суму на закупівлю зброї у США для покриття пріоритетних потреб Збройних сил України.

Раніше Канада долучилася до програми PURL, яка фінансує закупівлі озброєння у США, і наразі планує збільшити свій внесок у цю програму.

