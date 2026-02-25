В ночь на 25 февраля в провинции Балыкесир на северо-западе Турции потерпел катастрофу военный истребитель F-16. В результате аварии пилот погиб.

Об этом сообщил губернатор провинции Балыкесир Исмаил Устаоглу в соцсети X, а также Министерство национальной обороны Турции.

Авиакатастрофа истребителя F-16 в Турции: что известно

По словам губернатора, самолет F-16, принадлежащий командованию 9-й главной реактивной авиабазы Баликесир, разбился примерно в 00:50 во время выполнения боевого задания.

Vali İsmail Ustaoğlu, Balıkesir 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığından kalkış yaparak kaza kırımına uğrayan F-16 uçağının enkaz alanında incelemelerde bulundu. pic.twitter.com/NekLdthPeC — Balıkesir Valiliği (@TC_Balikesir) February 25, 2026

Позже в Минобороны Турции уточнили, что около 00:56 была потеряна радиосвязь и данные о местонахождении самолета, вылетевшего с авиабазы в Баликесире.

После начала поисково-спасательной операции были обнаружены обломки самолета. Пилот погиб.

В ведомстве сообщили, что причины аварии установит специальная комиссия по расследованию авиационных происшествий.

