У ніч на 25 лютого в провінції Баликесір на північному заході Туреччина зазнав катастрофи військовий винищувач F-16. Унаслідок аварії пілот загинув.

Про це повідомив губернатор провінції Баликесір Ісмаїл Устаоглу в соцмережі X, а також Міністерство національної оборони Туреччини.

Авіакатастрофа винищувача F-16 у Туреччині: що відомо

За словами губернатора, літак F-16, що належить командуванню 9-ї головної реактивної авіабази Баликесір, розбився приблизно о 00:50 під час виконання бойового завдання.

Vali İsmail Ustaoğlu, Balıkesir 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığından kalkış yaparak kaza kırımına uğrayan F-16 uçağının enkaz alanında incelemelerde bulundu. pic.twitter.com/NekLdthPeC — Balıkesir Valiliği (@TC_Balikesir) February 25, 2026

Пізніше в Міноборони Туреччини уточнили, що близько 00:56 було втрачено радіозв’язок і дані про місцеперебування літака, який вилетів із авіабази в Баликесірі.

Після початку пошуково-рятувальної операції було виявлено уламки літака. Пілот загинув.

У відомстві повідомили, що причини аварії встановить спеціальна комісія з розслідування авіаційних подій.

