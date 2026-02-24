Администрация президента США Дональда Трампа предупредила правительство Украины, что удары украинских дронов по нефтяному объекту РФ в Черном море в конце 2025 года повлияли на американские инвестиции в Казахстане.

Об этом сообщила во вторник, 24 февраля, посол Украины в США Ольга Стефанишина, пишет CNN.

Стефанишина о демарше США из-за атаки дронов

— Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Госдепартамента США, что нам следует воздержаться от, ну, вы знаете, атак на американские интересы, — сказала посол.

Стефанишина отметила, что получила демарш, то есть официальное дипломатическое сообщение, от Госдепартамента США по этому вопросу.

Украинская посол отметила, что США не предлагали Киеву воздерживаться от атак на российскую военную и энергетическую инфраструктуру.

— Это было связано именно с тем, что там были затронуты американские экономические интересы, — сказала она. Мы приняли это к сведению.

В конце ноября прошлого года украинские дроны поразили черноморский порт Новороссийск, задев не только российские интересы, но и ключевой трубопровод. Это привело к значительному падению экспорта нефти из Казахстана.

Chevron является крупным акционером Каспийского трубопроводного консорциума, который транспортирует нефть из казахских месторождений к Черному морю для экспорта.

Российские атаки на украинскую энергетику

Это сообщение поступило в тот момент, когда Россия активно наносила ракетные и дроновые удары по украинским городам и энергетической инфраструктуре в разгар самой холодной зимы в Украине за десятилетие.

Эти атаки украинские и европейские чиновники описывали как умышленное стремление причинить страдания гражданскому населению.

Стефанишина отметила, что в письме от Госдепартамента подчеркивалось, что США в настоящее время не имеют таких же экономических интересов в Украине, как в Казахстане.

— Мне было действительно жаль, что за 35 лет независимости Украины, имея столько шансов, мы так и не смогли создать условия, чтобы получать экономические выгоды на уровне Казахстана, — сказала она журналистам.

Администрация Трампа сделала экономические и энергетические инвестиции ключевой частью своей внешней политики.

В прошлом году США и Украина подписали соглашение об экономическом партнерстве, которое предоставит Вашингтону доступ к минеральным ресурсам Киева в обмен на создание инвестиционного фонда восстановления.

