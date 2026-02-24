Адміністрація президента США Дональда Трампа попередила уряд України, що удари українських дронів по нафтовому об’єкту РФ в Чорному морі наприкінці 2025 року вплинули на американські інвестиції в Казахстані.

Про це повідомила у вівторок, 24 лютого, посол України у США Ольга Стефанішина, пише CNN.

Стефанішина про демарш США через атаку дронів

– Ми чули, що українські атаки на Новоросійськ вплинули на деякі американські інвестиції, які здійснюються через Казахстан. І ми чули від Держдепартаменту США, що нам слід утриматися від, ну, ви знаєте, атак на американські інтереси, – сказала посол.

Стефанішина зазначила, що отримала демарш, тобто офіційне дипломатичне повідомлення, від Держдепартаменту США з цього питання.

Ця новина з’являється на четверту річницю вторгнення Росії. Переговори щодо миру за посередництва США практично не демонструють ознаки прориву.

Незвичний крок із видачі демаршу, здається, свідчить про пріоритети адміністрації США та відбувається після рішення Трампа минулого року призупинити нову військову допомогу Києву.

Українська посол зазначила, що США не пропонували Києву утримуватися від атак на російську військову та енергетичну інфраструктуру.

– Це було пов’язано саме з фактом, що там були зачеплені американські економічні інтереси, – сказала вона. Ми взяли це до відома.

Наприкінці листопада минулого року українські дрони вразили чорноморський порт Новоросійськ, пошкодивши не лише російські інтереси, а й ключовий трубопровід. Це призвело до значного падіння експорту нафти з Казахстану.

Chevron є великим акціонером Консорціуму Каспійського трубопроводу, який транспортує нафту з казахських родовищ до Чорного моря для експорту.

Російські атаки на українську енергетику

Водночас це повідомлення надійшло тоді, коли Росія активно наносила удари ракетами та дронами по українських містах та енергетичній інфраструктурі в розпал найхолоднішої зими України за десятиліття.

Ці атаки українські та європейські чиновники описували як навмисне прагнення завдати страждань цивільному населенню.

Стефанішина зазначила, що лист від Держдепартаменту наголошував, що США наразі не мають таких самих економічних інтересів в Україні, як у Казахстані.

– Мені було справді шкода, що за 35 років незалежності України, маючи стільки шансів, ми так і не змогли створити умови, щоб отримувати економічні вигоди на рівні Казахстану, – сказала вона журналістам.

Адміністрація Трампа зробила економічні та енергетичні інвестиції ключовою частиною своєї зовнішньої політики.

Минулого року США та Україна підписали угоду про економічне партнерство, яка надасть Вашингтону доступ до мінеральних ресурсів Києва в обмін на створення інвестиційного фонду відбудови.

