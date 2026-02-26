В Российской Федерации планируют окончательно заблокировать мессенджер Telegram в начале апреля 2026 года.

Об этом сообщают российские издания со ссылкой на слова близких к Кремлю источников.

Блокировка Telegram в России

Близкие к Кремлю собеседники назвали решение о блокировке Telegram окончательным.

По данным источников, основная причина заключается в том, что якобы участились случаи вербовки людей, в частности, несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.

Как заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко, российские спецслужбы будут полностью контролировать мессенджер Max, а Telegram будут использовать для создания платформ для когнитивных операций в других странах и вербовки.

– Это напоминает ситуацию с YouTube, в котором российские ломы продолжают работу с прицелом на информационные поля стран, в которых необходимо распространять нужные РФ нарративы. А в самой России действуют ограничения. Своеобразная китайская модель изоляции, – заявил Коваленко.

По информации российских изданий, после блокировки Telegram якобы будет работать только на фронте в Украине. Это объясняют тем, что мессенджер активно используют российские военные для связи.

В начале февраля в Роскомнадзоле заявили о планах последующих и последовательных ограничений работы мессенджера Telegram, который якобы не выполняет требования российского законодательства.

