У Російській Федерації планують остаточно заблокувати месенджер Telegram на початку квітня 2026 року.

Про це повідомляють російські видання з посиланням на слова близьких до Кремля джерел.

Блокування Telegram у Росії

Близькі до Кремля співрозмовники назвали рішення про блокування Telegram остаточним.

Зараз дивляться

За даними джерел, основна причина полягає у тому, що нібито почастішали випадки вербування людей, зокрема, неповнолітніх, для здійснення протиправних дій.

Як заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко, російські спецслужби повністю контролюватимуть месенджер Max, а Telegram використовуватимуть для створення платформ для когнітивних операцій в інших країнах та вербування.

– Це нагадує ситуацію з YouTube, в якому російські ломи продовжують роботу з прицілом на інформаційні поля країн, в яких необхідно поширювати потрібні РФ наративи. А в самій Росії діють обмеження. Своєрідна китайська модель ізоляції, – заявив Коваленко.

За інформацією російських видань, після блокування Telegram нібито працюватиме лише на фронті в Україні. Це пояснюють тим, що месенджер активно використовують російські військові для зв’язку.

На початку лютого у Роскомнагляді заявили про плани наступних та послідовних обмежень роботи месенджера Telegram, який нібито не виконує вимоги російського законодавства.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.