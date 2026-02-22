Правительство Венгрии заявило, что не поддержит принятие 20-го пакета санкций Европейского Союза против России, пока не будет возобновлен транзит российской нефти в Венгрию и Словакию через трубопровод Дружба.

Венгрия будет блокировать 20-й пакет санкций

Об этом в сети X сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

– На завтрашнем заседании Совет по иностранным делам ЕС имеет целью принять 20-й пакет санкций. Венгрия его заблокирует. Пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу Дружба, мы не позволим продвигаться вперед в принятии важных для Киева решений, – написал Сийярто.

Ранее Будапешт уже блокировал 90 млрд евро помощи для Украины, увязывая этот вопрос с возобновлением транзита нефти через Дружбу.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что инициировал прекращение поставок электроэнергии в Украину, если транзит российской нефти не будет возобновлен до понедельника.

Ситуация с нефтепроводом Дружба

В Европейской комиссии сообщили, что повреждение нефтепровода стало следствием атак беспилотников со стороны России. В результате был заблокирован ключевой маршрут транспортировки российской нефти через территорию Украины.

После этого Венгрия и Словакия обратились к правительству Хорватии с просьбой разрешить транспортировку российской сырой нефти через Адриатический трубопровод.

Министр экономики Хорватии Анте Шушняр заявил, что страна готова способствовать энергетической безопасности соседей, однако призвал отказаться от импорта российской нефти.

В то же время в Еврокомиссии подчеркнули, что приостановка транзита не несет немедленных рисков для Будапешта и Братиславы, поскольку у обеих стран есть достаточные резервы.

Позже Фицо подверг сомнению официальные причины остановки Дружбы на территории Украины и заявил о намерении направить собственную инспекцию на место повреждения.

Кроме того, Венгрия приостановила поставки дизельного горючего в Украину до возобновления транзита.

Между тем, Европейская комиссия созывает срочное заседание координационной группы из-за обострения ситуации.

