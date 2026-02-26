В четверг, 26 февраля, Совет Европейского Союза принял решение продлить еще на год санкции против Беларуси. Ограничения будут действовать до 28 февраля 2027 года.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Литвы.

Санкции против Беларуси продлены на год

— Они останутся в силе в том же объеме, что и ранее — никаких изменений не внесено… Санкции вводятся против режима Александра Лукашенко из-за репрессий в стране, активной поддержки России в войне против Украины и гибридных атак против стран Европейского Союза, — говорится в сообщении МИД.

Таким образом, ограничения будут действовать до 28 февраля 2027 года с возможностью дальнейшего продления.

Под санкциями находятся 312 граждан Беларуси и 57 организаций. Их активы на территории ЕС заморожены.

Гражданам и компаниям Евросоюза запрещено проводить с ними финансовые операции. Лицам из санкционного списка запрещен въезд на территорию ЕС.

Ограничения охватывают финансовый, торговый, энергетический, транспортный и другие сектора экономики. Они направлены на сокращение доходов режима и предотвращение обхода санкций.

— Политика белорусских властей остается неизменной: гражданское общество продолжает преследоваться, белорусских и иностранных граждан берут в заложники и заключают в тюрьмы по абсурдным причинам, а против нас и наших партнеров готовятся новые гибридные атаки, — подчеркнул министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Он добавил, что территория Беларуси используется в военных целях. Там проходят лечение российские военные.

Похищенных украинских детей преследуют по идеологическим мотивам. Белорусскую военную инфраструктуру используют для обхода украинских средств противовоздушной обороны.

— Мы приветствуем коллективное соглашение стран ЕС о сохранении давления на режим, ответственный за серьезные международные преступления, — отметил Будрис.

Напомним, 18 февраля Украина ввела пакет санкций против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

По словам Владимира Зеленского, Лукашенко помогает Москве обходить международные санкции и продолжает оправдывать российскую войну против Украины.

