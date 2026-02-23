Страны НАТО должны рассматривать российскую баллистическую ракету Орешник как легитимную цель.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью белорусскому независимому медиа Зеркало.

Зеленский об Орешнике в Беларуси

По словам президента, сейчас Беларусь точно знает, что происходит на ее территории. Он утверждает, что Украина будет оценивать эту угрозу.

По мнению Зеленского, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко совершает большую ошибку.

– Вопрос не только в Орешнике. Все видят, что они сейчас устраивают больше шоу. Они еще весь Орешник не завезли. Они завезли соответствующие машины. А уже делают все так, чтобы пугать Европу, – отметил он.

Как утверждает Зеленский, Лукашенко зря играет, потому что после этих шагов, уже не спрашивая его, россияне завезут Орешник на территорию Беларуси.

– Уже нельзя сказать, как мне раньше говорил Лукашенко после начала полномасштабного вторжения, что полетели ракеты, и они здесь давно стояли, и мы это не контролируем, – считает президент Украины.

По его словам, следующий шаг – это подготовка площадки для размещения Орешника на территории Беларуси. Это все о новых шагах, которые точно зависят от Лукашенко, обратил внимание Зеленский.

По мнению президента, сейчас такой момент, когда белорусы должны понимать все риски.

Зеленский о ретрансляторах дронов и военных учениях

По словам Владимира Зеленского, сейчас ретрансляторы современных дронов Shahed – это уже новая техника, которая появилась на территории Беларуси, помогает атаковать наших людей и энергетику.

Он уточнил, что именно благодаря этим ретрансляторам продолжается корректировка. Как утверждает президент, украинская сторона сделала все, чтобы трех-четырех уже не было. Он подчеркнул, что это было необходимо сделать, потому что Россия использовала реактивные дроны, но не только через Беларусь.

– Они шли не только через их территорию. Они шли при технологической поддержке, которая осуществляется с территории Беларуси, – подчеркнул он.

Кроме этого, отметил президент Украины, снова продолжаются разговоры о военных учениях вместе с Россией на территории Беларуси.

– Мы посмотрим, насколько они будут масштабными. Но когда они были очень массированными, началось наступление на территорию Украины. Поэтому все это точно большие риски для Украины, – убежден он.

По мнению Владимира Зеленского, это также несет очень большие риски для самих белорусов.

