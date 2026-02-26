У четвер, 26 лютого, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити ще на рік санкції проти Білорусі. Обмеження будуть чинними до 28 лютого 2027 року.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Литви.

Санкції проти Білорусі продовжено на рік

– Вони залишаться в силі в тому ж обсязі, що і раніше – жодних змін не внесено… Санкції запроваджуються проти режиму Олександра Лукашенка через репресії в країні, активну підтримку Росії у війні проти України та гібридні атаки проти країн Європейського Союзу, – йдеться у повідомленні МЗС.

Таким чином обмеження діятимуть до 28 лютого 2027 року з можливістю подальшого продовження.

Під санкціями перебувають 312 громадян Білорусі та 57 організацій. Їхні активи на території ЄС заморожені.

Громадянам і компаніям Євросоюзу заборонено проводити з ними фінансові операції. Особам із санкційного списку заборонено в’їзд на територію ЄС.

Обмеження охоплюють фінансовий, торговельний, енергетичний, транспортний та інші сектори економіки. Вони спрямовані на скорочення доходів режиму та запобігання обходу санкцій.

– Політика білоруської влади залишається незмінною: громадянське суспільство продовжує переслідуватися, білоруських та іноземних громадян беруть у заручники та ув’язнюють з абсурдних причин, а проти нас та наших партнерів готуються нові гібридні атаки, – наголосив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Він додав, що територію Білорусі використовують у військових цілях. Там проходять лікування російські військові.

Викрадених українських дітей переслідують з ідеологічних мотивів. Білоруську військову інфраструктуру застосовують для обходу українських засобів протиповітряної оборони.

– Ми вітаємо колективну угоду країн ЄС щодо збереження тиску на режим, відповідальний за серйозні міжнародні злочини, – зауважив Будріс.

Нагадаємо, 18 лютого Україна запровадила пакет санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

За словами Володимира Зеленського, Лукашенко допомагає Москві обходити міжнародні санкції та продовжує виправдовувати російську війну проти України.

