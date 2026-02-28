Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал к смене режима в Иране, обратившись к иранскому народу с требованием восстать против власти в Тегеране.

Об этом Биньямин Нетаньяху заявил в своем видеообращении после начала американо-израильских ударов по Ирану, сообщает CNN.

Обращение Нетаньяху к Ирану 28 февраля

В обращении премьер Израиля призвал все части иранского народа свергнуть, по его словам, “ярмо тирании” и создать свободное и мирное государство.

— Наши совместные действия создадут условия для того, чтобы храбрый иранский народ взял свою судьбу в свои руки, — заявил Нетаньяху.

Он подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы, по его словам, “кровавый террористический режим” получил ядерное оружие, которое будет представлять угрозу для всего человечества.

Нетаньяху начал обращение со слов благодарности президенту США Дональду Трампу, отметив его “историческое лидерство”.

Премьер Израиля также напомнил, что ранее уже призывал иранцев к восстанию против действующей власти — в частности, во время 12-дневной войны с Ираном в июне.

Напомним, что утром 28 февраля Израиль нанес так называемый превентивный удар по территории Ирана, после чего в Израиле объявили чрезвычайное положение из-за угрозы ответного удара с использованием баллистических ракет и беспилотников.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что удар был направлен на устранение угроз национальной безопасности страны.

