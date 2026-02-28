Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу закликав до зміни режиму в Ірані, звернувшись до іранського народу з вимогою повстати проти влади в Тегерані.

Про це Беньямін Нетаньягу заявив у своєму відеозверненні після початку американо-ізраїльських ударів по Ірану, повідомляє CNN.

Звернення Нетаньягу до Ірану 28 лютого

У зверненні прем’єр Ізраїлю закликав усі частини іранського народу скинути, за його словами, “ярмо тиранії” та створити вільну і мирну державу.

— Наші спільні дії створять умови для того, щоб хоробрий іранський народ узяв свою долю у власні руки, — заявив Нетаньягу.

Він наголосив, що не можна допустити, аби, за його словами, “кривавий терористичний режим” отримав ядерну зброю, яка становитиме загрозу для всього людства.

Нетаньягу розпочав звернення зі слів подяки президентові США Дональду Трампу, відзначивши його “історичне лідерство”.

Прем’єр Ізраїлю також нагадав, що раніше вже закликав іранців до повстання проти чинної влади — зокрема, під час 12-денної війни з Іраном у червні.

Нагадаємо, що зранку 28 лютого Ізраїль завдав так званого превентивного удару по території Ірану, після чого в Ізраїлі оголосили надзвичайний стан через загрозу удару у відповідь із використанням балістичних ракет і безпілотників.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що удар був спрямований на усунення загроз національній безпеці країни.

