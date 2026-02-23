Иран заключил с Россией секретное соглашение на €500 миллионов о закупке пусковых установок и тысяч ракет для восстановления систем противовоздушной обороны, поврежденных во время войны летом прошлого года.

Об этом сообщает Financial Times.

Соглашение Ирана с Россией: что известно

По данным издания, соглашение было подписано в Москве в декабре 2025 года. Оно предусматривает поставку 500 переносных пусковых установок Верба и 2 500 ракет 9М336 в течение трех лет.

Договоренности достигли между российским государственным экспортером вооружений Рособоронэкспорт и представителем Министерства обороны и логистики Вооруженных сил Ирана в Москве Рухолла Катеби.

Отмечается, что Катеби ранее был вовлечен в соглашения по поставкам в Россию сотен баллистических ракет Fath-360, которые РФ применяла для обстрелов Украины.

Согласно документам, одна ракета 9М336 будет стоить Ирану около €170 тыс., а пусковая установка — €40 тыс.

Также соглашение включает поставку 500 прицелов ночного видения Маугли-2.

Поставки должны состояться тремя траншами в 2027–2029 годах, хотя Financial Times не исключает, что часть систем Иран мог получить раньше.

Кроме того, в январе Иран получил до шести российских ударных вертолетов Mi-28.

В издании отмечают, что «Верба» является одной из самых современных российских переносных систем ПВО с инфракрасным наведением, способной поражать самолеты, крылатые ракеты и беспилотники на малых высотах.

Впрочем, по мнению аналитиков, эти поставки не изменят принципиально способность Ирана противостоять современной армии США.

Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает варианты давления на Иран в рамках ядерного вопроса, в частности военные сценарии.

По данным Axios, Белый дом готов обсуждать ограниченное обогащение урана, однако параллельно Пентагон представил Трампу несколько военных вариантов, включая возможные удары по руководству Ирана.

