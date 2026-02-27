После завершения третьего раунда ядерных переговоров между США и Ираном в Женеве президент США Дональд Трамп получил закрытый брифинг по вариантам силового сценария против Тегерана.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на американского чиновника и источник, знакомый с ходом встречи.

Военный брифинг для Трампа: что известно

По данным Axios, командующий Центральным командованием ВС США адмирал Брэд Купер в четверг доложил Дональду Трампу о возможных вариантах военных действий против Ирана.

Это первый такой брифинг от руководителя CENTCOM для Трампа с момента обострения кризиса в отношениях с Ираном в декабре прошлого года.

По информации источников, во встрече также участвовал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Axios отмечает, что третий раунд переговоров в Женеве многие представители администрации Трампа рассматривали как последний дипломатический шанс перед возможным переходом к силовому сценарию.

Несмотря на то, что высокопоставленный американский чиновник назвал переговоры “позитивными”, никаких конкретных договоренностей обнародовано не было.

В то же время Трамп уже приказал осуществить масштабное наращивание американского военного присутствия на Ближнем Востоке и рассматривает возможность начала военной кампании против Ирана.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что переговоры в Женеве позволили достичь взаимопонимания по отдельным вопросам, однако оставили серьезные пробелы в других аспектах ядерной программы.

По словам Арагчи и министра иностранных дел Омана Бадра Альбусаиди, следующими этапами процесса станут консультации в Вашингтоне и Тегеране, а впоследствии — технические переговоры экспертов в Вене.

Иран также анонсировал четвертый раунд переговоров, который должен состояться в ближайшее время.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы возобновляет ядерные амбиции, и подчеркнул, что Соединенные Штаты не позволят Тегерану получить ядерное оружие.

По его словам, Вашингтон отдает предпочтение дипломатии, однако исключает любую возможность появления у Ирана ядерного арсенала.

