Унаслідок атак Ізраїлю та США 28 лютого загинули міністр оборони Ірану та командувач Корпусу вартових ісламської революції.

Про це пише Reuters з посиланням на два джерела, обізнані з військовими операціями Ізраїлю, та одне регіональне джерело.

Двох посадовців Ірану вбито

– Міністр оборони Ірану Амір Насірзаде та командувач Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Пакпур, ймовірно, загинули внаслідок ізраїльських атак, – пише агентство.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї живий “наскільки мені відомо”, заявив NBC News міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.

Виступаючи в прямому ефірі з Тегерана після спільних ударів США та Ізраїлю, Арагчі повідомив, що двоє командирів загинули, але високопосадовці режиму вижили, зокрема голова судової влади та спікер парламенту.

– Усі високопосадовці живі. Тож усі зараз перебувають на своїх посадах, ми контролюємо цю ситуацію, і все гаразд, – зазначив він.

NBC News не змогла незалежно підтвердити ці заяви.

Видання The Times of Israel та Channel 12 інформують з посиланням на джерела, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, ймовірно, загинув унаслідок ізраїльського удару сьогодні вранці.

Телеканал Channel 12 зазначає, що є ознаки, які вказують на це. Офіційного підтвердження цій інформації немає.

Раніше телеканал повідомляв з посиланням на ізраїльську розвідку, що Хаменеї “щонайменше зазнав поранень”. Ця інформація ґрунтується на супутникових знімках, які нібито демонструють руйнування президентського комплексу Хаменеї.

Також зазначається, що Хаменеї має невдовзі виступити зі зверненням. Channel 12 припускає: якщо це станеться, звернення було записане заздалегідь.

Channel 12 також повідомляє, що сьогоднішні удари завдали “дуже значної шкоди” керівництву іранського режиму та його військовим командирам.

Державний ізраїльський телеканал Kan інформує, що “зв’язку” з Хаменеї немає, і його стан невідомий.

Операція Ізраїлю та США в Ірані: що відомо

Вранці 28 лютого в Ірані пролунала серія потужних вибухів. Згодом стало відомо, що йдеться про масштабну спільну операцію за участю США.

Президент США Дональд Трамп заявив про початок американської військової кампанії проти Ірану з метою нейтралізації загроз з боку режиму аятол.

Серед цілей ударів Ізраїлю та США були верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, президент Масуд Пезешкіян та інші високопосадовці країни.

Під час операції було уражено десятки об’єктів, зокрема резиденції Хаменеї та Пезешкіана, будівлю парламенту, міністерство розвідки, міністерство оборони, ядерні об’єкти, військові бази й аеродроми.

У відповідь Іран здійснив ракетні пуски у напрямку території Ізраїлю та атакував американські військові об’єкти в Бахрейні, Катарі, ОАЕ, Кувейті та Саудівській Аравії.

Після цього зазначені країни заявили про готовність приєднатися до США та Ізраїлю для подальших дій проти Ірану.

